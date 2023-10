John Carpenter ormai vuole solo giocare con i videogiochi e guardare il basket

John Carpenter, il regista di capolavori del cinema horror come Halloween e La Cosa, vuole solo giocare ai videogiochi e guardare partite di basket. Inoltre rifiuta il titolo di maestro del genere horror, di cui non gli interessa praticamente nulla, come dichiarato in un'intervista con la testata Insider.

Carpenter: "Guarda, non sono maestro di niente. Voglio solo giocare ai videogiochi e guardare il basket. Non mi interessa fare altro. Non voglio disturbare nessuno."