Resident Evil Village, come gira su iPhone?

Se quindi guardandosi alle spalle c'è moltissimo di cui parlare, anche osservando il presente e il futuro di Resident Evil le cose sono altrettanto interessanti. Lasciando in disparte i discorsi legati ai nuovi episodi, in questa sede ci limiteremo ad occuparci del debutto della serie su smartphone, più nello specifico sui nuovissimi iPhone 15 Pro di Apple. E no, non stiamo parlando di una versione ridotta, tagliata o adattata alle capacità dei cellulari, storicamente inferiori rispetto a quelle delle home console. Quella che Capcom ha portato sui device della mela morsicata è infatti l'esperienza originale , intatta e completa di Resident Evil Village, a cui seguirà nelle prossime settimane anche il remake di Resident Evil 4, giusto per limitarci al brand in questione.

Di Resident Evil Village sappiamo già tutto riguardo al gioco in sé : uscito due anni e mezzo fa (come vola il tempo), l'ultimo capitolo inedito della storica e popolarissima serie survival horror di Capcom ha lasciato senza dubbio un buon ricordo, confermando come il nuovo corso voluto dalla casa giapponese sia effettivamente quello giusto per portare in maniera convincente nei tempi moderni un nome che ha iniziato a farsi notare nel 1996.

Al di là del fascino strettamente tecnologico del traguardo nello specifico, è chiaro che ora questo potenziale deve essere sfruttato in maniera corretta, e che va valutata la risposta del pubblico. E affinché questa sia positiva è fondamentale che publisher e - soprattutto - Apple sostengano con convinzione il processo . Non una cosa scontata: il colosso di Cupertino ha sempre mostrato un interesse piuttosto laterale per il gaming, senza impegnarsi quasi mai in maniera diretta e concreta, preferendo lasciare spazio all'iniziativa dei singoli.

Come è possibile questa specie di miracolo? Presto detto: grazie alla potenza enorme del SoC A17 Pro , il chip proprietario di Apple montato sui modelli più costosi dei nuovi iPhone. Infatti qui non stiamo parlando di una versione in cloud, facilmente gestibile da qualsiasi sistema al di là delle caratteristiche tecniche. È invece proprio tramite lo stesso iPhone 15 Pro che è oggi possibile giocare a un'edizione praticamente pari a quella console (quasi) senza compromessi. Sull'avvicinamento delle capacità dei processori mobile a quelli per sistemi fissi si discute da anni, ma siamo giunti ora a un momento fondamentale di questo processo, con le distanze sostanzialmente azzerate.

Un mare di opzioni

Le ambientazioni interne di Resident Evil Village sono ricche di dettagli

Passiamo al concreto: la nostra prova di Resident Evil Village si è svolta su di una versione in anteprima, probabilmente non finale, e in ogni caso lontana dall'essere perfetta.

Detto questo, è chiaro che il primo impatto con un gioco come Resident Evil Village che gira su uno smartphone è qualcosa di eccezionale: il gaming su mobile da tempo non insegue più l'eccellenza grafica perché il primo interesse è la compatibilità con quanti più hardware possibili, e di conseguenza la massima diffusione. È da un pezzo che non esce una sorta di Infinity Blade per capirci, un titolo in grado di alzare la barra del progresso tecnico in maniera netta su questa piattaforma. Resident Evil Village torna ad offrire quel tipo di esperienza elitaria proprio perché è compatibile soltanto - tra gli smartphone - con iPhone 15 Pro, oltre agli iPad dotati di chip M1 o M2.

Le opzioni grafiche di Resident Evil Village

Partiamo proprio ancor prima di iniziare l'avventura con le opzioni, nello specifico quelle grafiche: è chiaro come la versione scelta per questo porting sia quella PC, perché ci si trova di fronte ad una marea di scelte e settaggi a disposizione. Dall'HDR alla qualità delle texture e del relativo filtro, occlusione ambientale, luci volumetriche, ombre, bloom, lens flare, riflessi e via dicendo.

La risoluzione è inoltre selezionabile tra 4 settaggi: 1560x720, 1952x900, 2342x1080 e 2556x1179. Quest'ultima variabile sembra essere però un po' indigesta alla versione da noi testata, visto che spesso il gioco si è bloccato cercando di modificarla. In ogni caso, è evidente da quanto descritto come Resident Evil Village offra davvero moltissime scelte anche limitandosi al solo aspetto grafico, ma la domanda è legittima: davvero è credibile che un utente mobile sia interessato a un livello di personalizzazione così granulare per giocare su uno schermo tanto piccolo? È effettivamente necessario complicare tanto la vita per far trovare la combinazione ideale che possa permettere di godere al meglio dell'avventura? Per fortuna ci sono anche dei preset, tre per la precisione, che assegnano automaticamente le scelte sulla base della preferenza per la priorità alla Grafica o alle Performance, più un terzo bilanciato. Dal nostro punto di vista questi preset avrebbero potuto e dovuto essere le uniche alternative poste di fronte al giocatore, così da restringere le variabili e avvicinare maggiormente l'offerta a quella console rispetto a quella PC.