Todd Howard di Bethesda ha sempre l'ultima parola sulle decisioni creative, anche se non vorrebbe

Bruce Nesmith - un ex-sviluppatore di Bethesda - ha svelato che tutte le decisioni creative della compagnia, alla fine, passano attraverso Todd Howard, sebbene quest'ultimo vorrebbe non fosse così.

L'informazione arriva da un'intervista con il canale YouTube MinnMax, durante la quale Nesmith ha indicato che il motivo per il quale ha lasciato Bethesda è in parte legato al fatto che lo studio è diventato molto grande. "C'erano molti cambiamenti in corso e anche la struttura dell'azienda era tale che, per metà a causa della pandemia e per metà a causa dei cambiamenti necessari, non si poteva più interagire con Todd", ha spiegato Nesmith.

Nesmith non sembra però nutrire alcun tipo di rancore nei confronti di Howard, in quanto afferma: "Quando gestisci sei studi diversi e hai una dozzina di progetti in corso alla volta, alla fine sei una singola persona". Inoltre, anche se Howard potrebbe essere responsabile di molte più cose rispetto al passato, questo non significa che non stia supervisionando la maggior parte delle decisioni creative che vengono prese da Bethesda. "Tutte le decisioni passano attraverso Todd. Mi odierebbe, odierebbe, odierebbe se mi sentisse dirlo perché non crede che sia vero. Ma purtroppo è vero".