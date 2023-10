Resident Evil Village disponibile da oggi per iPhone 15 Pro e iPad

L'editore giapponese Capcom ha annunciato che Resident Evil Villag e è disponibile per iPhone 15 Pro , iPhone 15 Pro Max e tutti gli iPad con chip M1 o successivo, per la gioia di chi ama giocare su sistemi mobile. Si tratta di un momento importante per il mondo dei videogiochi, che avvicina ulteriormente il mercato mobile a quello tradizionale.

Resident Evil Village è molto bello su iPhone 15 Pro e iPad

"Grazie a una grafica ultra-realistica, pari alla fedeltà delle console, i giocatori possono ora portare Resident Evil Village in giro con iPhone e iPad e rivivere il viaggio da incubo di Ethan Winters per salvare la figlia rapita." Recita il comunicato ufficiale, sottolineando come tecnicamente questa versione del gioco non abbia molto da invidiare alle versioni casalinghe per console e PC.

Resident Evil Village mobile è giocabile con i controller wireless più diffusi, ma dispone anche di controlli touch integrati, così da poterlo giocare in qualsiasi occasione ci si trovi. Inoltre supporta la progressione incrociata tra iPhone e iPad, ossia i salvataggi sono comuni su tutti i dispositivi.

Da segnalare che il gioco è scaricabile gratuitamente da App Store, così da provarlo prima di decidere se acquistare la versione completa. Inoltre: "Resident Evil Village e la Winters' Expansion sono in offerta fino al 20 novembre 2023." C'è anche un bonus speciale per chi acquisterà il gioco entro tale data: lo Street Wolf Outfit, un costume alternativo indossabile da Rose Winters in Shadows of Rose"

Il comunicato ci ricorda anche che prossimamente potremo giocare su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e su tutti gli iPad e Mac con chip M1o anche con Resident Evil 4, compreso dell'espansione Separate Ways.