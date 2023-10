The Coalition ha assunto un ex sviluppatore di CD Projekt Red per lavorare all'engine

The Coalition ha assunto Peter Li , uno sviluppatore di CD Projekt Red , per lavorare all'engine utilizzato per i suoi prossimi giochi, l'Unreal Engine 5. Li ha infatti assunto il ruolo di programmatore dell'engine a tempo pieno.

Peter Li su LinkedIn

The Coalition di suo è noto come uno degli studi più capaci nell'uso del motore di Epic Games, tanto da lavorare ad alcune funzioni core dello stesso. Insomma, Li andrà a fare parte di un team che non solo si occupa dei videogiochi della serie Gears of War, ma che ha in qualche modo un'influenza diretta sull'intera scena dello sviluppo legata all'Unreal Engine.

C'è da chiedersi come mai se ne sia andato da CD Projekt Red dopo soli due anni. Probabilmente The Coalition gli ha offerto condizioni economiche e lavorative migliori, anche se sul punto non possiamo essere certi (comunque sia, se gliene avesse offerte di peggiori, non avrebbe accettato...)