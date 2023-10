Meta svela il suo abbonamento mensile per Instagram e Facebook per rimuovere le pubblicità in EU

Indipendentemente dal luogo di acquisto, l'abbonamento si applicherà a tutti gli account Facebook e Instagram collegati nel Centro account di un utente. Fino al 1° marzo 2024 , l'abbonamento iniziale copre tutti gli account collegati nel Centro account di un utente. Tuttavia, a partire dal 1° marzo 2024, si applicherà un costo aggiuntivo di 6 euro/mese sul web e di 8 euro/mese su iOS e Android per ogni account aggiuntivo elencato nell'Account Center di un utente. L'abbonamento senza pubblicità sarà disponibile per i maggiori di 18 anni.

Meta ha introdotto un abbonamento a pagamento che rimuoverà gli annunci pubblicitari da Facebook e Instagram. Il servizio è disponibile in tutta l'Unione Europea e costa 9,99 euro al mese sul web o a 12,99 euro al mese su iOS e Android , per tenere conto dei costi aggiuntivi per queste piattaforme.

Perché Meta propone un abbonamento per Facebook e Instagram?

Meta afferma: "Crediamo in un Internet supportato dalle pubblicità, che dia alle persone l'accesso a prodotti e servizi personalizzati, indipendentemente dal loro status economico. Inoltre, consente alle piccole imprese di raggiungere potenziali clienti, far crescere il proprio business e creare nuovi mercati, favorendo la crescita dell'economia europea. Come altre aziende, continueremo a sostenere la necessità di un Internet supportato da annunci pubblicitari, anche con la nostra nuova offerta di abbonamento nell'UE, nel SEE e in Svizzera. Ma rispettiamo lo spirito e lo scopo di queste normative europee in evoluzione e ci impegniamo a rispettarle".

"L'opzione che consente di acquistare un abbonamento senza pubblicità è in regola con i requisiti delle autorità di regolamentazione europee, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere e consentendo a Meta di continuare a servire tutte le persone nell'UE, nel SEE e in Svizzera. Nella sua sentenza, la CGUE ha espressamente riconosciuto che un modello di abbonamento, come quello che stiamo annunciando, è una forma di consenso valida per un servizio finanziato dagli annunci".

