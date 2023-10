Assassin's Creed 4: Black Flag è stato giocato da più di 34 milioni di persone

Un successo

"Oggi festeggiamo il decimo anniversario di Assassin's Creed IV: Black Flag", si può leggere in un post su X dell'account ufficiale della serie, che poi prosegue: Più di 34 milioni di pirati si sono imbarcati in questa indimenticabile avventura in giro per i Caraibi. Grazie per esservi uniti con noi al viaggio! Quali sono i vostri ricordi preferiti legati al gioco?"

Da notare che Ubisoft parla di 34 milioni di giocatori e non di copie vendute. Il motivo è facile da intuire: Assassin's Creed 4: Black Flag è disponibile anche per gli abbonati a Ubisoft+, di cui saranno sicuramente stati conteggiati i giocatori.

Per il resto vi ricordiamo che recentemente è stato pubblicato Assassin's Creed Mirage, che riprende il gamplay originale della serie, dopo i tre capitoli che l'hanno avvicinata al mondo dei giochi di ruolo d'azione.