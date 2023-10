Super Smash Bros. Ultimate, Sakurai non crede che il prossimo capitolo potrà avere la stessa portata

Masahiro Sakurai, il director di Super Smash Bros. Ultimate, nonché dell'intera serie, non crede che il prossimo capitolo potrà avere la stessa portata del gioco per Nintendo Switch. Sakurai ha toccato l'argomento in un video pubblicato sul suo canale YouTube, in cui ha parlato della fase di ideazione del gioco e della quantità di accorgimenti adottati dal team di sviluppo per renderlo appetibile sia ai giocatori veterani, sia ai nuovi.

Ha anche raccontato delle difficoltà di far stare Super Smash Bros. Ultimate in una cartuccia da 16GB, lì dove Wii U usava dischi da 25GB, e dei problemi causati dalla pandemia globale di COVID-19 allo sviluppo dei personaggi DLC.