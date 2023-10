Voti di Edge: ottimo Super Mario Bros. Wonder, mentre Marvel's Spider-Man 2 è solo un buon gioco

Con l'uscita del nuovo numero della rivista EDGE , il 391, è tempo di voti . Tra le molte recensioni di questo numero, spiccano sicuramente il 9 dato da Super Mario Bros. Wonder , che ha convinto anche la redazione inglese, l'8 dato a Marvel's Spider-Man 2, che viene considerato un buon gioco, ma senza grossi spunti rispetto al capitolo precedente, e il 7 dato a Forza Motorsport, che viene considerato un buon gioco in divenire, ma non il capolavoro del genere che ci si poteva aspettare.

I voti

La copertina del nuovo numero di EDGE

Leggiamo l'elenco completo dei voti:

Super Mario Bros. Wonder - 9

Marvel's Spider-Man 2 - 8

Lords of the Fallen - 6

Assassin's Creed Mirage - 6

Forza Motorsport - 7

Counter-Strike 2 - 9

Saltsea Chronicles - 8

Jusant - 8

The Lamplighters League - 6

El Paso, Elsewhere - 6

World of Horror - 7

The Fabulous Fear Machine - 7

Subpar Pool - 8

Hellboy Web of Wyrd - 4

Come potete vedere, sono molti i giudizi che meritano un commento. Ad esempio Lords of the Fallen e Assassin's Creed Mirage portano a casa soltanto un 6 (EDGE è molto attenta alle innovazioni nei videogiochi, va detto), mentre è ottimo il risultato di Counter-Strike 2, che secondo la rivista evolve in modo positivo il classico degli sparatutto online. Male invece Hellboy Web of Wyrd, che non si è nemmeno avvicinato alla sufficienza.