Bloodborne Kart, trailer annuncia la data di uscita uscita per PC, sarà gratis

L'autrice Lilith Walther ha annunciato la data di uscita di Bloodborne Kart su PC. Lo strambo gioco di corse ambientato tra le strade della Yharnam del souls-like di FromSoftware sarà disponibile su PC a partire dal 31 gennaio 2024 e sarà chiaramente gratis per chiunque lo voglia scaricare. L'annuncio è arrivato tramite un nuovo trailer che mostra alcune sequenze di gameplay di questo valido rivale di Mario Kart in salsa dark, che potrete visionare nel player sottostante.

Che cos'è Bloodborne Kart?

Ispirato a classici del genere come Mario Kart, Bloodborne Kart è un racing game amatoriale per PC ambientano nella Yharnam di Bloodborne, con protagonisti i personaggi del souls-like di FromSoftware, come Gehrman, Padre Gascoigne, il Cacciatore e quell'antipatico di Micolash. Il tutto caratterizzato dalla grafica in stile retrò di Bloodborne PSX, il demake realizzato sempre da Lilith Walter.

I circuiti saranno pieni di curve, salti, ostacoli viventi ma anche bonus da raccogliere per sparare con la pistola o usare le abilità speciali del personaggi, con la possibilità di mettere i bastoni tra le ruote agli piloti nel modo più violento possibile.