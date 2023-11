Disney+: disponibili in Italia i nuovi piani con e senza pubblicità, a partire da 5,99 euro al mese

Nuove opzioni di abbonamento stessa quantità di contenuti

In precedenza Disney+ proponeva un unico piano di abbonamento dal costo di 8,99 euro al mese. I clienti con una sottoscrizione attiva potranno mantenere l'abbonamento attuale, che sarà rinominato Disney+ Premium, oppure potranno scegliere di passare a quello Standard o quello Standard con pubblicità a partire dal periodo di fatturazione.

Per chi non lo conoscesse, Disney+ è un servizio in abbonamento che offre un corposo e variegato catalogo di film e serie tv, inclusi contenuti originali esclusivi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star e molto altro ancora, con i contenuti che possono essere visionati in tramite Browser, PC, dispositivi iOS e Android, console PlayStation e Xbox, Smart TV compatibili.