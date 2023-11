Lucca Comics & Games 2023: Multiplayer.it è presente con la sua redazione come media partner

Multiplayer.it sarà presente a Lucca Comics & Games 2023, come è ormai tradizione per il maggiore evento dedicato ai fumetti e alla cultura pop in Italia, con una bella fetta di redazione ed eventi previsti per ogni giorno della fiera, oltre a vari ospiti speciali.

L'appuntamento è dunque fissato per tutti allo stand dell'House of Creators durante i giorni della fiera, ma anche in streaming, con trasmissioni in diretta che si terranno quotidianamente, da oggi 1 novembre fino a domenica 5 novembre 2023, sul canale Twitch di Multiplayer.it dalle ore 13:30 alle 14:30.

A Lucca, e all'interno delle dirette quotidiane, saranno presenti Pierpaolo Greco, Giordana Moroni e Francesco Serino, oltre a vari ospiti che quotidianamente arricchiranno il palinsesto delle dirette.