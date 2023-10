Call of Duty: Modern Warfare 3, Giorgione e lo sparatutto come fenomeno di costume

Giorgione con la maschera di Ghost che anticipa una clamorosa collaborazione con Call of Duty: Modern Warfare 3 non è che l'ultima tappa di un percorso promozionale che sta osando parecchio anche in Italia, nel tentativo di consolidare lo sparatutto di Activision come un vero e proprio fenomeno di costume.

Negli USA, come sappiamo, è così già da parecchio: ci sono persone che giocano esclusivamente a Call of Duty, per tutto l'anno, ma è anche vero che il discorso warfare esercita un fascino particolare sugli americani e in Italia abbiamo una cultura differente, più FIFAcentrica, quando si tratta di sbancare i day one.

Ad ogni modo, il miliardo di dollari in dieci giorni totalizzato da Call of Duty: Modern Warfare 2 parla da solo e racconta di un potenziale innegabile, enorme e mostruoso per il franchise, che non a caso è stato il principale pomo della discordia fra Sony e Microsoft durante le discussioni in merito all'acquisizione di Activision Blizzard.