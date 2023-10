Trails of Cold Steel 3 e 4 su PS5: un trailer gameplay annuncia la data d'uscita

L'obiettivo di fondo è cercare di salvare Zemuria dalla distruzione, missione non proprio semplice e punto di partenza per una lunga serie di eventi entusiasmanti.

NIS America ha infine confermato la data d'uscita di Trails of Cold Steel 3 e 4 su PS5 con un nuovo trailer gameplay che mostra i due capitoli della lunga serie di JRPG The Legend of Heroes, in arrivo dunque sulla console di nuova generazione di Sony.

Un buon punto di partenza

Come riferito da NIS America, i due capitoli in questione possono rappresentare un punto di partenza ideale per lanciarsi nella serie anche senza conoscere i capitoli precedenti.

Le versioni PS5 di Trails of Cold Steel 3 e 4 sono caratterizzate da alcune evoluzioni tecniche in termini di grafica ma anche alcuni miglioramenti applicati al gameplay, rappresentando così delle versioni propriamente di nuova generazione degli omonimi.

La data d'uscita di Trails of Cold Steel III e IV su PS5 è fissata per il 16 febbraio 2024. Ricordiamo peraltro la nostra recensione di The legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV su Nintendo Switch.