PlayStation Studios: pare che anche Bungie stia subendo un'ondata di licenziamenti

Continuano i tagli di personale all'interno di PlayStation Studios, questa volta con Bungie protagonista, con una serie di licenziamenti arrivati improvvisamente e in maniera inaspettata anche per il personale, in base alle prime testimonianze.

Nonostante la ricca acquisizione da 3,7 miliardi di dollari da parte di Sony, che comprendeva anche 1,2 miliardi di dollari da investire per il mantenimento dello staff ed evitare le fuoriuscite di talento, pare che anche Bungie sia finita all'interno dell'ampia manovra di ristrutturazione interna in corso presso i PlayStation Studios.

Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali al riguardo, ma ci sono varie testimonianze da parte di alcuni sviluppatori che hanno accolto il licenziamento con estrema sorpresa, considerando che non c'erano state avvisaglie in merito nei giorni precedenti.