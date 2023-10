Destiny 2: La Forma Ultima e Marathon rinviati da Bungie, per Bloomberg

Continuano ad arrivare brutte notizie sul fronte Bungie, sebbene ancora non confermate ma provenienti da una fonte piuttosto attendibile come Jason Schreier di Bloomberg, il quale riferisce che il team avrebbe rinviato Destiny 2: La Forma Ultima a giugno 2024 e Marathon addirittura al 2025.

Come abbiamo riferito poco fa, Bungie pare sia un altro dei team PlayStation Studios ad essere stato colpito dai licenziamenti, sebbene non sia ancora chiaro di che entità sia il taglio di personale in questione, ma questo sarebbe accompagnato anche da una riorganizzazione dei progetti del team che evidentemente subiranno dei ritardi rispetto a quanto riferito in precedenza.