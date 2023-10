Videogiochi, mercato USA in salute: il 2023 potrebbe essere l'anno migliore di sempre

Il mercato dei videogiochi americano gode di ottima salute: stando ai dati raccolti da Circana, ex NPD, il 2023 ha visto una crescita del 2% per quanto concerne le vendite e potrebbe dunque essere l'anno migliore di sempre per l'industria.

Immaginiamo che a contribuire a tali numeri eccellenti sia stata la straordinaria qualità dei giochi pubblicati quest'anno, che anche a causa dei rinvii dovuti al periodo della pandemia hanno visto un'inedita concentrazione di titoli bellissimi.

"È stato uno degli anni migliori per i nuovi videogiochi, forse di sempre", ha scritto Mat Piscatella. "La spesa per i giochi negli USA è cresciuta del 2% su base annuale, raggiungendo i 34,1 miliardi di dollari contro i 33,5 del 2022."