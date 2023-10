The Finals: la beta pubblica pare sia già piena di cheater

Il gioco è protagonista anche di un recente post di Anti-Cheat Police Department, che è una community di giocatori dedicata al controllo sull'uso di cheat nei videogiochi competitivi, il quale valuta la situazione piuttosto critica e invita gli sviluppatori a prendere le necessarie contromisure per evitare che questo fenomeno rovini del tutto l'ambiente di gioco.

La beta pubblica è attualmente in corso e si è dimostrata subito molto popolare, risultando tra i primi 5 titoli più giocati su Steam in questi giorni e con un'impressionante quantità di giocatori in contemporanea registrati online, ma questo comporta anche una notevole quantità di persone che eludono le regole, a quanto pare.

La beta di The Finals sta raccogliendo consensi ma sembra ci sia già un notevole problema riguardante i cheater , che pare siano presenti in grande quantità fin da questa versione di prova a distribuzione limitata.

Tante segnalazioni sui cheater

In effetti, le segnalazioni sull'uso di probabili cheat si sono moltiplicate anche nel subreddit di The Finals durante questo periodo di beta pubblica, anche se ancora non c'è stata una risposta ufficiale da parte di Embark Studios.

D'altra parte, trattandosi della prima beta pubblica, questo è anche il primo caso in cui The Finals si ritrova aperto a una quantità di giocatori decisamente ampia rispetto alle prove precedenti, dunque le contromisure richiederanno ancora un po' di tempo per essere attuate.

La beta di The Finals andrà avanti fino al 5 novembre e consentirà agli sviluppatori di raccogliere una grande quantità di dati anche sul fronte dei cheater, e considerando che non c'è ancora una data d'uscita fissata il team avrà comunque il tempo di elaborare delle soluzioni.