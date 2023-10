The Finals: l'open beta è un successo su Steam, tra i titoli più giocati sulla piattaforma

Sembra proprio che The Finals sia stato apprezzato in questa prima versione di prova pubblicata su Steam, con la beta pubblica attualmente in corso che sta facendo dei numeri da capogiro, in base a quanto riferito dalle prime statistiche.

Avevamo riportato di oltre 140.000 giocatori online nelle prime ore, ma i numeri hanno continuato a salire nelle ore successive: The Finals si è piazzato al quinto posto nella classifica dei giochi più giocati su Steam, con un record di utenti online davvero notevole.

Nella giornata di ieri, The Finals ha fatto registrare il picco a 267.874 giocatori contemporaneamente online secondo SteamDB, una quantità davvero notevole per un gioco completamente nuovo e appartenente a una proprietà intellettuale inedita, che dimostrano una bella ricezione da parte del pubblico.