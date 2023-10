Pulse Explore ed Elite, trailer mostra le caratteristiche della nuova linea di cuffie e auricolari

Pulse Explore sono dei nuovi auricolari wireless dal design e dalla colorazione in linea con quelli della console mentre Plus Elite sono delle nuove cuffie, sempre a tema PS5 per curve e colori.

Sony ha pubblicato un trailer promozionale di Pulse Explore e Pulse Elite , per mostrarne le caratteristiche. Si tratta di una nuova linea di accessori legata a PS5, incentrata sull'esperienza audio del videogiocatore.

Il trailer

Per quanto riguarda i Pulse Explorer, si parla di un suono straordinario e realistico grazie ai driver magnetici planari e alla connessione wireless velocissima e senza perdita di dati tramite PlayStation link. La batteria incorporata dura fino a 5 ore senza custodia e 10 ore in più con la custodia. È possibile usare gli auricolari anche per parlare online tramite due microfoni nascosti.

Inoltre, gli auricolari Pulse Explorer includono anche una funzione di riduzione del rumore gestita dall'intelligenza artificiale, che è "in grado di riconoscere, isolare e rimuovere rumori indesiderati in fase di acquisizione della voce."

Le cuffie Pulse Elite vantano invece una batteria dalla durata fino a 30 ore e due ore di durata garantite con solo 10 minuti di ricarica. Dispongono di un microfono retrattile e sono dotate di comandi intuitivi, che aiutano a concentrarsi meglio sul gioco. Anche in questo caso sono stati implementati i driver magnetici planari ed è stata usata la connettività di PlayStation Link per garantire di non perdere dati.

Da sottolineare che sia Pulse Elite, sia Pulse Explorer saranno utilizzabili con apparecchi diversi da PS5 tramite connessione Bluetooth. Entrambi saranno disponibili a partire dal 9 novembre 2023 e sono già prenotabili.