Starfield: una linea di PC a tema da NZXT in arrivo

Un PC stellare

Una nuova immagine del PC NZXT a tema Starfield

Per quanto riguarda il case, si tratta di un modello classico di NZXT con griglia d'areazione frontale e ventole pre-installate F120Q sul retro. L'ampio pannello laterale consente un accesso semplice ai componenti interni, con vari elementi in stile Starfield ben visibili attraverso il vetro.

Tra questi troviamo lo stemma di Constellation sul lato chiuso e le tipiche strisce colorate del gruppo di esploratori spaziali nella parte interna presso la scheda madre, presumibilmente visibile anche una volta montati i componenti interni.

Per quanto riguarda Xbox Series X, ricordiamo che Microsoft ha lanciato le cover ufficiali per la console, in grado di trasformarla in un hardware a tema attraverso un particolare "wrap".