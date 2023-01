Siete pronti per affrontare un 2023 ricco di giochi sensazionali? Ecco tutti i videogiochi in arrivo nel corso del nuovo anno.

Se volete sapere quali sono i giochi in uscita nel 2023 su PS5, PS4, PC, Xbox e Nintendo Switch, siete nel posto giusto. Il calendario è ancora provvisorio e tante date sono destinate a cambiare, così come potrebbero esserci dei rinvii, è chiaro, ma quello che si prospetta davanti ai nostri occhi di videogiocatori è un anno assolutamente straordinario. Assisteremo infatti al debutto di alcuni fra i titoli più attesi, ci saranno senz'altro delle sorprese e delle rivelazioni, magari arriverà l'annuncio della prossima console Nintendo e scopriremo finalmente se l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft andrà a buon fine oppure no. A proposito della casa di Redmond, il 2023 sarà per forza di cose il momento della riscossa sul fronte delle produzioni first party dopo l'arrivo di tanti team negli Xbox Game Studios: lo si dice ormai da tempo, ma stavolta deve essere vero.

Gennaio Inkulinati è uno dei principali giochi di gennaio 2023 Come abbiamo visto nell'approfondimento dedicato alle uscite di gennaio 2023, il nuovo anno comincia subito alla grande con l'atteso remake di Dead Space, il capolavoro survival horror sci-fi di Visceral Games che torna in una versione completamente ridisegnata. È inoltre il mese del controverso Forspoken, che dovrà dimostrare le sue qualità, e del promettente Fire Emblem Engage, nuovo capitolo della celebre serie Nintendo. One Piece Odyssey One Piece Odyssey, Rufy e i personaggi principali del gioco In uscita su PC, PS5, PS4 e XSX il 13 gennaio La lunghissima opera di Eiichiro Oda torna su PC e console con One Piece Odyssey, un tie-in caratterizzato da una storia scritta direttamente dall'autore del manga, che vede Monkey D. Rufy e i suoi compagni d'avventura naufragare su di un'isola misteriosa dopo una terribile tempesta. Apparentemente disabitato, questo luogo è in realtà pieno di insidie che dovremo affrontare ricorrendo alle ben note abilità della ciurma di Cappello di Paglia, all'interno di divertenti combattimenti a turni. Fire Emblem Engage Fire Emblem Engage, alcuni dei protagonisti dell'avventura In uscita su NSW il 20 gennaio La straordinaria serie di Intelligent Systems torna su Nintendo Switch con un nuovo episodio, Fire Emblem Engage, che promette di offrire ai tantissimi fan della serie un'esperienza davvero entusiasmante. Nei panni dell'incarnazione di un Drago Divino determinata a sconfiggere la sua nemesi, tornata dopo un sonno durato secoli, dovremo infatti difendere il mondo richiamando gli Emblemi, ovverosia gli eroi storici di Fire Emblem! Forspoken Forspoken, un artwork ufficiale che ritrae Frey In uscita su PC e PS5 il 24 gennaio Dopo diversi rinvii, Forspoken si prepara finalmente al debutto, consapevole di avere parecchio da dimostrare. L'avventura di Frey Holland, una ragazza che si ritrova misteriosamente proiettata nel mondo di Athia, vanta infatti un enorme potenziale che tuttavia non è detto verrà espresso appieno dal gioco. Le premesse, ad ogni modo, sono molto interessanti: grazie a un bracciale senziente, la protagonista scopre di poter lanciare potenti incantesimi e li usa per aiutare i deboli nel tentativo di combattere il male che minaccia di distruggere questo luogo. Dead Space Dead Space, Isaac spara a un Necromorfo In uscita su PC, PS5 e XSX il 27 gennaio L'eccezionale survival horror sci-fi di Visceral Games torna con un remake che promette di rilanciare alla grande il brand di Dead Space. La storia dovreste conoscerla: l'ingegnere Isaac Clarke viene inviato insieme a una squadra di recupero sulla USG Ishimura dopo aver ricevuto una richiesta d'aiuto, ma trova la nave praticamente deserta: una forma di vita aliena ha massacrato l'equipaggio e si prepara a farlo precipitare in un orribile incubo. Riuscirà a uscirne vivo? Inkulinati Inkulinati e la sua originale grafica "medievale" In uscita su PC, XSX e XOne il 31 gennaio Per il momento si tratta di un accesso anticipato, ma a gennaio potremo mettere le mani sull'originalissimo strategico medievale di Yaza Games, Inkulinati. Un'esperienza visivamente accattivante, ispirata alle bizzarre illustrazioni dell'epoca, che spesso e volentieri ritraevano animali antropomorfi in battaglia. Ebbene, usando l'inchiostro vivente potremo dar vita a queste creature e affrontare scontri man mano più complessi in cerca di gloria e ricchezze.

Tutti i giochi in uscita a gennaio 2023 Vengeful Guardian: Moonrider, in uscita su PC, PS5, PS4 e NSW il 12 gennaio

Dragon Ball Z: Kakarot, in uscita su PS5 e XSX il 13 gennaio

One Piece Odyssey, in uscita su PC, PS5, PS4 e XSX il 13 gennaio

Persona 3 Portable, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 19 gennaio

Persona 4: Golden, in uscita su PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 19 gennaio

Monster Hunter Rise, in uscita su PS5, PS4, XSX e XOne il 20 gennaio

Forspoken, in uscita su PC e PS5 il 24 gennaio

Risen, in uscita su PS4, XOne e NSW il 24 gennaio

Dead Space, in uscita su PC, PS5 e XSX il 27 gennaio

Age of Empires 2 Definitive Edition, in uscita su XSX e XOne il 31 gennaio

Inkulinati, in uscita su PC, XSX e XOne il 31 gennaio

Season: A Letter to the Future, in uscita su PC, PS5 e PS4 il 31 gennaio

Febbraio Come sarà Horizon in VR? A febbraio arrivano alcuni fra i titoli più attesi dell'anno, a partire naturalmente dall'evocativo Hogwarts Legacy, un'avventura open world ambientata nel 1800 in cui potremo frequentare la leggendaria Scuola di Magia e vivere tante esperienze incredibili. È inoltre il mese di debutto di PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony, e dei giochi che ne accompagneranno il lancio, come lo spin-off Horizon Call of the Mountain. Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy, le prime esperienze con la bacchetta In uscita su PC, PS5 e XSX il 10 febbraio Imperdibile per gli appassionati della saga di Harry Potter e del Wizarding World creato da J.K. Rowling, Hogwarts Legacy ci vedrà frequentare il quinto anno della famosa scuola di magia, esplorare il magnifico castello, seguire i corsi per apprendere nuovi incantesimi e interagire con tantissimi personaggi differenti per accedere a missioni che possono svolgersi anche all'interno di scenari differenti, da raggiungere magari a bordo della nostra scopa volante. Wild Hearts Wild Hearts, un enorme mostri si prepara a colpire In uscita su PC, PS5 e XSX il 17 febbraio Omega Force si cimenta con il genere degli hunting game alla Monster Hunter con un titolo completamente nuovo, Wild Hearts. Ambientato in uno scenario ispirato al Giappone medievale, il gioco ci mette al comando di un cacciatore di mostri che, in solitaria o insieme agli amici in cooperativa, ha il compito di trovare e sconfiggere creature sempre più grandi e pericolose, utilizzando non solo armi convenzionali ma anche gli spettacolari karakuri, congegni da cui possono fuoriuscire trappole, torrette e altro ancora. Atomic Heart Atomic Heart, una sequenza di combattimento coi robot In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 21 febbraio La lunga attesa per il lancio di Atomic Heart sta finalmente per concludersi: lo sparatutto sviluppato dal team russo Mundfish farà il proprio debutto a febbraio su PC, PlayStation e Xbox, catapultandoci in uno scenario post-sovietico e mettendoci al comando di un ufficiale che viene inviato a controllare le attività di un laboratorio abbandonato. Cosa hanno creato fra quelle mura? Una volta scoperto il risultato di quei folli esperimenti, non avremo altra scelta che combattere. Like a Dragon: Ishin! Like a Dragon: Ishin!, il protagonista Ryoma Sakamoto In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 21 febbraio Remake di uno spin-off della serie Yakuza che non ha mai varcato i confini nipponici, Like a Dragon: Ishin! ci conduce nella Kyoto del 1860, dove un samurai senza paura e con un forte senso della giustizia, Ryoma Sakamoto, è stato incolpato ingiustamente di un omicidio e dovrà combattere, attingendo al suo spettacolare repertorio di mosse e armi, per cercare di riscattare la propria reputazione, trovando chi davvero ha architettato l'uccisione. Horizon Call of the Mountain Horizon Call of the Mountain, un Collolungo in realtà virtuale In uscita su PS5 il 22 febbraio Uno dei giochi di lancio di PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale di PS5, Horizon Call of the Mountain è un interessante spin-off della saga sviluppata da Guerrilla Games. Protagonista dell'avventura in questo caso non è la coraggiosa Aloy, bensì Ryas, un ex membro dei Carja delle Ombre, esperto nel combattimento con l'arco e nelle arrampicate, che deve farsi perdonare parecchie cose e accetta dunque di condurre un'indagine per scoprire quale nuova minaccia incombe sul mondo. Octopath Traveler 2 Octopath Traveler 2 e la sua suggestiva grafica HD-2D In uscita su PC, PS5, PS4 e NSW il 24 febbraio Dopo l'ottima accoglienza riservata al primo capitolo della serie e alla sua peculiare grafica HD-2D, Octopath Traveler 2 si prepara a darci il benvenuto nel continente di Solistia, una terra divisa in due dal mare, in cui vivremo un'avventura completamente inedita, con nuovi e affascinanti personaggi che impareremo a conoscere e che sono dotati ognuno di caratteristiche e abilità peculiari che si riveleranno utili tanto nell'ambito delle fasi esplorative quanto durante i combattimenti.

Tutti i giochi in uscita a febbraio 2023 Deliver Us Mars, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 2 febbraio

Clash: Artifacts of Chaos, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 9 febbraio

Hogwarts Legacy, in uscita su PC, PS5 e XSX il 10 febbraio

Wanted: Dead, in uscita su PC, PS5 e XSX il 14 febbraio

Theatrhythm: Final Bar Line, in uscita su PS4 e NSW il 16 febbraio

Tales of Symphonia Remastered, in uscita su PS4, XOne e NSW il 17 febbraio

Wild Hearts, in uscita su PC, PS5 e XSX il 17 febbraio

Atomic Heart, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 21 febbraio

Like a Dragon: Ishin!, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 21 febbraio

After the Fall, in uscita su PS5 il 22 febbraio

Digimon World: Next Order, in uscita su PC, PS4 e NSW il 22 febbraio

The Dark Pictures: Switchback VR, in uscita su PS5 il 22 febbraio

Blood Bowl 3, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 23 febbraio

Company of Heroes 3, in uscita su PC il 23 febbraio

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, in uscita su PC, PS5, PS4 e NSW il 24 febbraio

Kirby's Return to Dream Land Deluxe, in uscita su NSW il 24 febbraio

Octopath Traveler 2, in uscita su NSW il 24 febbraio

Scars Above, in uscita su PC, PS5 e XSX il 27 febbraio

Destiny 2: L'Eclissi, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 28 febbraio

Redemption Reapers, in uscita su PC, PS4 e NSW a febbraio

Sons of the Forest, in uscita su PC e PS4 a febbraio

Marzo Resident Evil 4 promette, come sempre, di terrorizzare Senza dubbio uno dei mesi più caldi del 2023, marzo vedrà l'arrivo dell'atteso remake di Resident Evil 4, ma anche dello spettacolare Star Wars Jedi: Survivor, nuovo capitolo del tie-in action adventure firmato Respawn Entertainment. Farà finalmente il proprio debutto Skull and Bones, il gioco di pirati e battaglie navali prodotto da Ubisoft, così come il curioso Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Wo Long: Fallen Dynasty Wo Long: Fallen Dynasty, una sequenza di combattimento In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 2 marzo Dopo il Giappone feudale di Nioh, Team Ninja ha deciso di cimentarsi con una Cina imperiale alternativa, ma l'idea di fondo è sempre la stessa: fra le fazioni in lotta per il controllo del territorio si muovono orde di demoni, e il nostro compito in Wo Long: Fallen Dynasty sarà quello di sconfiggerli per evitare che possano dominare sui Tre Regni. Un'impresa tutt'altro che semplice, ma il nostro personaggio potrà contare su di un ampio repertorio che unisce arti marziali e potenti incantesimi, per dar vita a combattimenti davvero spettacolari. The Last of Us Parte 1 The Last of Us Parte 1, Ellie imbraccia il fucile In uscita su PC il 3 marzo Al debutto assoluto su PC, la straordinaria serie firmata Naughty Dog arriva a marzo con The Last of Us Parte 1, a sei mesi esatti dall'uscita su PS5. Come saprete, si tratta del remake del capitolo originale della saga, in cui facciamo la conoscenza di Joel ed Ellie: due sopravvissuti in un mondo post-apocalittico, devastato dall'improvvisa diffusione di un fungo che ha trasformato la maggior parte delle persone in mostri. Dopo anni sembra essere stata trovata una possibile cura, e la ragazzina è la chiave per ottenerla. Skull and Bones Skull and Bones, una furiosa battaglia navale In uscita su PC, PS5 e XSX il 9 marzo Dopo diversi rinvii e incertezze, finalmente ci siamo: Skull and Bones, il titolo Ubisoft a base di pirati e battaglie navali, nato come uno spin-off di Assassin's Creed, farà il proprio debutto a marzo sulle piattaforme di attuale generazione, coinvolgendoci nella storia di un manipolo di personaggi con poco da perdere e molto da guadagnare, impegnati a navigare alla ricerca di entusiasmanti opportunità che possano consentirgli di cambiare vita. Oppure no? Star Wars Jedi: Survivor In uscita su PC, PS5 e XSX il 17 marzo Le avventure di Cal Kestis proseguono con Star Wars Jedi: Survivor, l'episodio della maturità per il franchise creato da Respawn Entertainment. Dopo aver narrato le origini del personaggio, sfuggito per il rotto della cuffia allo sterminio dell'Ordine Jedi, lo ritroveremo ancora più abile, esperto e motivato a supportare la Resistenza nella guerra contro l'Impero e le sue truppe, che a quanto pare stavolta possono contare su di un nuovo, potente guerriero. Saremo in grado di batterlo? Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, la piccola Cereza nel gioco In uscita su NSW 17 marzo Annunciato a sorpresa da Nintendo e PlatinumGames, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon rappresenta un inaspettato tentativo di espandere l'universo dello strepitoso action Bayonetta verso nuove esperienze, raccontando in questo caso la genesi della protagonista e collocandola all'interno di un'avventura dai tratti fiabeschi, caratterizzata da una grafica in cel shading ma anche da spettacolari combattimenti: un elemento che ovviamente non poteva mancare. Resident Evil 4 Resident Evil 4, Leon Kennedy alle prese con un enorme nemico In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 24 marzo Il capitolo della rivoluzione per la serie survival horror di Capcom torna con un promettente remake: Resident Evil 4 ci rimetterà nei panni di Leon Kennedy dopo le vicende di Raccoon City, con l'ormai ex poliziotto divenuto un agente speciale governativo e incaricato di salvare nientemeno che la figlia del presidente degli Stati Uniti, rapita e portata in un luogo misterioso, i cui abitanti sembrano nascondere parecchi inquietanti segreti.

Tutti i giochi in uscita a marzo 2023 The Day Before, in uscita su PC il 1 marzo

Wo Long: Fallen Dynasty, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 2 marzo

The Last of Us Parte 1, in uscita su PC il 3 marzo

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 9 marzo

Skull and Bones, in uscita su PC, PS5 e XSX il 9 marzo

ONI: Road to be the Mightiest Oni, in uscita su PC, PS4 e NSW il 9 marzo

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, in uscita su NSW il 17 marzo

Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 17 marzo

Star Wars Jedi: Survivor, in uscita su PC, PS5 e XSX il 17 marzo

The Legend of Heroes: Trails to Azure, in uscita su PC, PS4 e NSW il 17 marzo

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, in uscita su PS5 il 21 marzo

Have a Nice Death, in uscita su NSW il 22 marzo

Resident Evil 4, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 24 marzo

Crime Boss: Rockay City, in uscita su PC il 28 marzo

Amnesia: The Bunker, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne a marzo

Sifu, in uscita su XSX e XOne a marzo

System Shock, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne a marzo

Primo trimestre Returnal entusiasmerà anche la platea PC? Trovano posto nel primo trimestre diverse uscite che non hanno ancora una data di lancio precisa, ad esempio l'interessante Sherlock Holmes The Awakened, che prova a miscelare le storie dell'iconico personaggi di Sir Arthur Conan Doyle con il mondo oscuro creato da H.P. Lovecraft, e l'atteso Simon the Sorcerer Origins, che proverà a rilanciare un grande classico. Il piatto forte del Q1 è tuttavia la versione PC di Returnal, lo sparatutto roguelike di Housemarque. Returnal Returnal, Selene affronta i nemici con le sue armi In uscita su PC nel primo trimestre Lo straordinario sparatutto roguelike realizzato in esclusiva per PS5 approda anche su PC, nell'ambito di una strategia espansiva che Sony sta portando avanti con grande convinzione ormai da tempo. In Returnal seguiremo le vicende di Selene, un'astronauta che finisce su di un pianeta decisamente inospitale e lì viene intrappolata in un loop temporale che riparte ogni volta che la donna muore. Come può sfuggire a questa prigione? Per scoprirlo dovremo combattere contro svariate creature, potenti boss e il pianeta stesso, che cambia aspetto ogni volta che torniamo in vita.

Tutti i giochi in uscita nel primo trimestre 2023 Blanc, in uscita su PC e NSW nel primo trimestre

BlazBlue: Cross Tag Battle, in uscita su XOne nel primo trimestre

Firmament, in uscita su PC nel primo trimestre

Guilty Gear: Strive, in uscita su XOne nel primo trimestre

Homeworld 3, in uscita su PC nel primo trimestre

Just a To the Moon Series Beach Episode, in uscita su PC nel primo trimestre

Killer Klowns from Outer Space: The Game, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne nel primo trimestre

Returnal, in uscita su PC nel primo trimestre

Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered, in uscita su PC, PS5, PS4 e NSW nel primo trimestre

Sherlock Holmes The Awakened, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW nel primo trimestre

Simon the Sorcerer Origins, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW nel primo trimestre

Tchia, in uscita su PC, PS5 e PS4 nel primo trimestre

Vesper, in uscita su PS5 e PS4 nel primo trimestre

War Hospital, in uscita su PC, PS5 e XSX nel primo trimestre

Wildfrost, in uscita su PC e NSW nel primo trimestre

Aprile La Santa Monica di Dead Island 2 Sono ancora pochi i titoli ufficializzati per un lancio ad aprile, ma non c'è dubbio che Dead Island 2 sia il prodotto più rilevante del mese di aprile: dopo anni di annunci, rinvii e problemi, l'action a base di zombie prodotto da Deep Silver è finalmente pronto per farci divertire. Arrivano inoltre le versioni PS4 e Xbox One di Hogwarts Legacy, l'interessante tie-in Star Trek: Resurgence, il bizzarro Meet Your Maker e infine l'espansione Burning Shores di Horizon Forbidden West. Dead Island 2 Dead Island 2, un grosso zombie si prepara a colpirci In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 28 aprile Quello di Dead Island 2 è un progetto dallo sviluppo a dir poco travagliato, passato di mano in mano ma finalmente concretizzato in uno zombie slasher open world strapieno di umorismo nero e personaggi completamente fuori di testa, impegnati a fare a pezzi orde di non-morti fra le strade di quella che una volta era la città di Los Angeles... prima dell'invasione che ha devastato tutto e l'ha trasformata in Hell-A. Mazze, machete, martelli e chiavi inglesi: va bene tutto, l'importante è sopravvivere.

Tutti i giochi in uscita ad aprile 2023 Hogwarts Legacy, in uscita su PS4 e XOne il 4 aprile

Meet Your Maker, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 4 aprile

Mega Man Battle Network Legacy Collection, in uscita su PC, PS4 e NSW il 14 aprile

God of Rock, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 18 aprile

Horizon Forbidden West: Burning Shores, in uscita su PS5 il 19 aprile

Ad Infinitum, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 20 aprile

Akiba's Trip: Undead & Undressed Director's Cut, in uscita su PC, PS4 e NSW il 20 aprile

DNF Duel, in uscita su NSW il 20 aprile

Dead Island 2, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 28 aprile

Star Trek: Resurgence, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne ad aprile

Maggio Alcuni dei protagonisti di Suicide Squad: Kill the Justice League Per il momento sono due le uscite importanti di maggio 2023, ma si tratta di giochi davvero attesi. Da una parte abbiamo infatti The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il tanto desiderato sequel di Breath of the Wild che introdurrà diverse novità e spingerà Nintendo Switch al limite; dall'altra Suicide Squad: Kill the Justice League, che segna il ritorno di Rocksteady Studios a ben otto anni dall'uscita di Batman: Arkham Knight. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link corre verso l'ignoto In uscita su NSW il 12 maggio Dopo lo straordinario Breath of the Wild, la serie Nintendo torna su Switch con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, probabilmente il primo sequel diretto per il franchise, che come sappiamo ama esplorare la propria intricata timeline dando vita di volta in volta a esperienze fondamentalmente slegate fra di loro. Ritroveremo dunque il Link che abbiamo imparato a conoscere nel gioco del 2017, dotato però di nuove abilità che ruotano attorno al controllo degli oggetti, alla planata e alla capacità di arrampicarsi sulle superfici: piccoli ingredienti che contribuiranno a rendere speciale anche questo capitolo. Suicide Squad: Kill the Justice League Suicide Squad: Kill the Justice League, i quattro protagonisti In uscita su PC, PS5 e XSX il 26 maggio In Suicide Squad: Kill the Justice League Brainiac è atterrato a Metropolis e ha trasformato la città in un inferno, riuscendo a controllare la mente degli eroi della Justice League: Superman, Lanterna Verde, Flash e persino Batman si ergono a difesa dell'androide extraterrestre e delle sue truppe, che imperversano fra le strade e sui tetti dei palazzi. Solo un manipolo di coraggiosi combattenti può sventare questa minaccia: Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark vengono incaricati da Amanda Waller di risolvere il problema... o morire nel tentativo.

Tutti i giochi in uscita a maggio 2023 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in uscita su NSW il 12 maggio

Suicide Squad: Kill the Justice League, in uscita su PC, PS5 e XSX il 26 maggio

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW a maggio

WrestleQuest, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW a maggio

Giugno Uno scontro di Final Fantasy XVI L'atmosfera si scalderà nel mese di giugno, non solo per le temperature ma anche per l'arrivo di almeno tre titoli parecchio attesi: Street Fighter 6, Diablo 4 e Final Fantasy XVI. Esperienze profondamente diverse l'una dall'altra, ma senz'altro capaci di entusiasmare milioni di appassionati grazie a una lunghissima tradizione, che nel corso degli anni ha prodotto alcune fra le esperienze più memorabili di sempre in ambito videoludico. Street Fighter 6 Street Fighter 6, E. Honda schianta a terra un avversario In uscita su PC, PS5, PS4 e XSX il 2 giugno Il picchiaduro a incontri per eccellenza torna su PC, PlayStation e Xbox con un nuovo, promettente episodio: Street Fighter 6 mette insieme personaggi classici e new entry per guidare il franchise nel futuro, andando a differenziare il roster in maniera inedita, espandendolo e arricchendo il gameplay di tante novità che vanno ad aggiungersi a un sistema di combattimento mai così solido e sfaccettato. Grande attenzione, infine, è stata dedicata al comparto online, mai così ricco di possibilità. Diablo 4 Diablo 4, un furioso scontro con i non-morti In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 6 giugno Lilith, la malvagia e potentissima figlia di Mefisto, è tornata in Diablo 4 ed è determinata a conquistare il mondo. Alle prese con l'inquietante open world di Sanctuary, il nostro obiettivo sarà ovviamente quello di fermarla, nell'ambito di una campagna che si preannuncia enorme e che potremo affrontare da soli o in cooperativa, sviluppando classi differenti e affrontando orde di nemici grazie a un sistema di combattimento ancora più coinvolgente e sfaccettato. Final Fantasy XVI Final Fantasy XVI, Clive alle prese con un temibile avversario In uscita su PS5 il 22 giugno Ambientato a Valisthea, un mondo mantenuto in equilibrio dai Cristalli Madre e dalle creature che attingono alla loro energia, Final Fantasy XVI racconta la storia di Clive Rosefield, un guerriero dominato dal desiderio di vendetta nei confronti dell'Eikon oscuro che ha sconvolto la vita della sua famiglia. Come da tradizione per la serie, il gioco ci accoglie in uno scenario estremamente affascinante, accompagnandoci in una lunga campagna in cui avremo modo di incontrare numerosi personaggi e affrontare nemici sempre più forti e pericolosi.

Tutti i giochi in uscita a giugno 2023 Street Fighter 6, in uscita su PC, PS5, PS4 e XSX il 2 giugno

Diablo 4, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 6 giugno

Final Fantasy XVI, in uscita su PS5 il 22 giugno

RoboCop, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne a giugno

Secondo trimestre Forza Motorsport dovrà mettere in mostra la forza bruta di Xbox Series X|S Per il momento sono due le uscite di spessore indicate per il secondo trimestre del 2023: da una parte Crimson Desert, il nuovo progetto di Pearl Abyss focalizzato sulle meccaniche single player dopo il grande successo dell'MMORPG Black Desert; dall'altra Forza Motorsport, l'ultima versione del celebre gioco di guida di Turn 10, finalmente al debutto su Xbox Series X|S con un'esperienza che promette davvero grandi cose. Crimson Desert Crimson Desert, Macduff affila le armi In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne nel secondo trimestre Crimson Desert prova a espandere l'universo creato da Pearl Abyss con un action RPG focalizzato sul single player narrativo piuttosto che sulle componenti online, in cui viene raccontata la storia di Macduff: un mercenario determinato a farsi un nome nel mondo dark fantasy di Pywel. Le sue missioni lo porteranno a incontrare alleati e avversari, sviluppando classi ed equipaggiamento come da tradizione per il genere mentre esplora un ampio, suggestivo open world. Forza Motorsport Forza Motorsport, una sequenza di gara in notturna In uscita su PC e XSX nel secondo trimestre Se è vero che la serie parallela Forza Horizon sembra ormai aver completamente rubato la scena al brand principale grazie alla sua straordinaria qualità, a maggior ragione Turn 10 avrà parecchio da dimostrare con Forza Motorsport, il nuovo episodio della serie al debutto su Xbox Series X|S. Partendo dalla solidità dell'impianto del settimo capitolo, gli sviluppatori punteranno sulle più sofisticate tecnologie, incluso il ray tracing, per consegnarci un'esperienza di guida visivamente e contenutisticamente al top.

Tutti i giochi in uscita nel secondo trimestre 2023 After Us, in uscita su PC, PS5 e XSX nel secondo trimestre

Crimson Desert, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne nel secondo trimestre

EA Sports PGA Tour, in uscita su PS5 e XSX nel secondo trimestre

Final Fantasy I-VI Pixel Remaster, in uscita su PC, PS4 e NSW nel secondo trimestre

Forza Motorsport, in uscita su PC e XSX nel secondo trimestre

Master Detective Archive: RAIN CODE, in uscita su NSW nel secondo trimestre

Minecraft Legends, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW nel secondo trimestre

Monster Hunter Rise: Sunbreak, in uscita su PS5, PS4, XSX e XOne nel secondo trimestre

Moss: Book 2, in uscita su PS5 nel secondo trimestre

Teslagrad 2, in uscita su PC, PS4, XOne e NSW nel secondo trimestre

The Last Case of Benedict Fox, in uscita su PC e XSX nel secondo trimestre

Valheim, in uscita su XSX e XOne nel secondo trimestre

Venba, in uscita su PC e NSW nel secondo trimestre

Luglio Hogwarts Legacy arriverà più tardi su Nintendo Switch Sono poche le uscite già annunciate per il mese di luglio, ma la più rilevante è senza dubbio la versione Nintendo Switch di Hogwarts Legacy, l'ultima ad arrivare nei negozi in quanto probabilmente la più impegnativa da realizzare, visto il ben noto gap tecnologico rispetto alle piattaforme Sony e Microsoft. I ragazzi di Avalanche Software avranno compiuto un piccolo miracolo? Speriamo in una conversione magica.

Tutti i giochi in uscita a luglio 2023 The Legend of Heroes: Trails Into Reverie, in uscita su PC, PS5, PS4 e NSW il 7 luglio

Hogwarts Legacy, in uscita su NSW il 25 luglio

Agosto Badur's Gate 3 Il caldo di agosto verrà in qualche modo mitigato dall'entusiasmo per l'esordio in versione completa di Baldur's Gate 3, il sensazionale RPG targato Larian Studios che terminerà finalmente il lungo periodo in accesso anticipato e ci catapulterà ufficialmente all'interno dei Forgotten Realms, dove ci attendono tantissime insidie e avversari diabolici, ma anche tante emozioni. Baldur's Gate 3 Baldur's Gate 3, una guerriera dalla grossa ascia In uscita su PC ad agosto Terminato il lungo periodo in accesso anticipato, che gli sviluppatori hanno sfruttato per poter rifinire l'esperienza grazie al feedback fornito dagli utenti, Baldur's Gate 3 si prepara al lancio ufficiale, consapevole delle sue straordinarie potenzialità. L'ambientazione di Dungeons & Dragons, con la sua grande atmosfera, ci vedrà in questo caso controllare un personaggio colpito da una terribile maledizione, che nel corso della campagna dovrà scegliere se affrontare il male o lasciarsi dominare da esso per dominare i Forgotten Realms.

Tutti i giochi in uscita ad agosto 2023 Baldur's Gate 3, in uscita su PC ad agosto

Settembre Settembre sarà, probabilmente, il mese di EA Sports FC Per il momento il mese di settembre appare del tutto vuoto, non fosse per l'inevitabile lancio di EA Sports FC 24, la nuova incarnazione di FIFA che con ogni probabilità debutterà nei negozi durante il solito periodo, in concomitanza con l'inizio del campionato. Le aspettative nei confronti di questo debutto sono piuttosto alte, del resto con l'abbandono della titolazione classica il calcio di EA Sports dovrà dimostrare a maggior ragione le proprie qualità e la capacità di rinnovarsi.

Tutti i giochi in uscita a settembre 2023 EA Sports FC 24

Terzo trimestre The Expanse: A Telltale Series L'estate del 2023 sarà molto probabilmente un momento interessante per l'industria videoludica, non solo per l'eventuale ritorno dell'E3 e delle fiere in generale, con i loro annunci e le anteprime, ma anche per il collocamento di titoli che per il momento non hanno ancora una data di lancio ufficiale. Sappiamo che arriverà l'avventura The Expanse: A Telltale Series, ma per il momento c'è poco altro da segnalare.

Tutti i giochi in uscita nel terzo trimestre 2023 Sea of Stars, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW nel terzo trimestre

The Expanse: A Telltale Series, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW nel terzo trimestre

World of Horror, in uscita su PS5, PS4 e NSW nel terzo trimestre

Quarto trimestre Venom in Marvel's Spider-Man 2 Il periodo autunnale è generalmente quello in cui si concentrano alcune fra le uscite più importanti dell'anno, come ad esempio il tradizionale episodio di Call of Duty (non ancora annunciato al momento in cui scriviamo) e una manciata di esclusive di grande spessore, come in questo caso Marvel's Spider-Man 2. Il nuovo episodio della serie di Insomniac Games si prepara a conquistare un ampio pubblico riproponendo il dinamico duo formato da Peter e Miles, uniti per affrontare la minaccia di Venom. Marvel's Spider-Man 2 Marvel's Spider-Man 2, Miles e Peter in costume In uscita su PS5 nel quarto trimestre Presentato con un trailer nel settembre del 2021, Marvel's Spider-Man 2 è il sequel propriamente detto del tie-in del 2018 firmato Insomniac Games, che dopo la breve ma intensa esperienza dello spin-off dedicato a Miles Morales vedrà i due Spider-Man collaborare per affrontare una nuova minaccia... Venom! Il simbionte rappresenta senza dubbio la presenza più rilevante nel gioco, che tuttavia non mancherà di coinvolgerci in sequenze altamente spettacolari mentre volteggiamo fra i palazzi di Manhattan.

2023 Il nuovo anno è appena iniziato ed è normale che la maggior parte dei titoli in arrivo non abbia ancora una data di uscita precisa. Alcuni verranno rinviati, è inevitabile; altri cominceranno a mostrarsi con nuovi materiali fino all'annuncio ufficiale del lancio. L'elenco è dunque piuttosto lungo e provvederemo ad aggiornarlo man mano, nei limiti del possibile, ma i nomi presenti al suo interno parlano chiaro: da Alan Wake 2 ad Assassin's Creed Mirage, da Redfall a Starfield, da S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl a Pragmata, avremo davvero tanto da giocare nel corso del 2023. Alan Wake 2 Alan Wake 2, il protagonista nel trailer d'esordio In uscita su PC, PS5 e XSX nel 2023 Di Alan Wake 2 si sa decisamente poco: il trailer d'annuncio del gioco ha finalmente confermato il ritorno del personaggio creato da Remedy Entertainment, che sarà protagonista di un'esperienza distante rispetto alle meccaniche action shooter del primo capitolo, più vicina a un horror vero e proprio. Ci aspettiamo dunque tanta tensione e tanta atmosfera per la nuova avventura dello scrittore maledetto, che difficilmente deluderà le aspettative. Assassin's Creed Mirage Assassin's Creed Mirage, Basim si prepara a colpire In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne nel 2023 Dopo gli eventi di Valhalla, Assassin's Creed Mirage racconterà la storia di Basim e del suo passato fra le strade della Baghdad del IX secolo, partito come un ladro ma poi divenuto un Occulto per combattere le ingiustizie e la tirannia. Sarà un episodio diverso dal solito per la serie Ubisoft, più vicino ai capitoli classici e dunque privo di tante delle meccaniche RPG introdotte nel corso dell'ultima trilogia, nonché dotato di una struttura meno estesa e dispersiva. La mossa giusta? Lies of P Lies of P, il protagonista esplora lo scenario In uscita su PC, PS5 e XSX nel 2023 Che succede se si prende il celebre romanzo di Collodi e lo si reinterpreta in chiave dark, trasformando il piccolo Pinocchio in un burattino guerriero e lo si catapulta all'interno di un impegnativo contesto soulslike? Lies of P, il nuovo titolo del team coreano Neowiz, prova a rispondere a queste domande consegnandoci un'esperienza che promette di essere davvero entusiasmante fra marionette robot, boss giganti e un'atmosfera intrigante. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Kazuma Kiryu tornerà al centro della scena In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne nel 2023 Cos'è successo a Kazuma Kiryu dopo la sua scomparsa, alla fine di Yakuza 6: The Song of Life? Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name racconta un periodo oscuro per il Dragone dei Dojima, coinvolgendoci ancora una volta in un action game figlio dei capitoli classici della serie, caratterizzato dunque da una narrazione estremamente solida e da una struttura open world arricchita da combattimenti spettacolari e svariate attività collaterali. Redfall Redfall, la squadra dei protagonisti esplora la mappa In uscita su PC e XSX nel 2023 Atteso per lo scorso anno ma poi rinviato clamorosamente al 2023 insieme a Starfield, Redfall è il nuovo titolo di Arkane Studios: uno sparatutto a base cooperativa ambientato su di un'isola chiusa all'interno di uno schermo solare che impedisce alla luce di passare, consentendo così a orde di feroci vampiri di aggirarsi indisturbati per le strade e massacrare gli abitanti. Non fosse per i quattro protagonisti del gioco, che hanno deciso di affrontarli con le loro armi. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl In uscita su PC e XSX nel 2023 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, una sequenza narrativa Realizzato dal team ucraino GSC Game World, che sta portando avanti lo sviluppo del gioco in maniera eroica nel mezzo dell'invasione russa, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ci catapulta nella zona di alienazione della tristemente celebre centrale nucleare, che ormai da anni è invasa da feroci mutanti e gruppi militari che nascondono i segreti di questo luogo oscuro. Al comando di uno stalker solitario, dovremo addentrarci nello scenario, prendere decisioni che cambieranno il corso degli eventi e sventare una nuova minaccia che si annida fra tenebre e radiazioni. Starfield Starfield, il nostro personaggio alle prese con un nuovo mondo In uscita su PC e XSX nel 2023 Senza dubbio uno dei rinvii più dolorosi del 2022, Starfield arriverà finalmente su PC e Xbox Series X|S con l'anno nuovo, consegnandoci l'ambiziosa esperienza RPG a sfondo spaziale messa a punto da Bethesda in questi anni. Un gioco immenso, sulla carta, che punta sulla narrazione emergente e sul fascino dell'esplorazione, lasciandoci liberi di costruire la nostra storia mentre viaggiamo da un sistema all'altro, visitiamo pianeti differenti e affrontiamo forme di vita ostili o pirati siderali nell'ambito di entusiasmanti scontri a fuoco. Tekken 8 Tekken 8, Jin flette i muscoli nel trailer d'esordio In uscita su PC, PS5 e XSX nel 2023 La serie di picchiaduro a incontri targata Bandai Namco farà il proprio ritorno con un nuovo episodio durante il 2023: una gran bella notizia per tutti gli appassionati del genere. I dettagli su Tekken 8 sono ancora scarsi, ma sappiamo che sul fronte del gameplay il gioco introdurrà diverse novità interessanti, come l'Heat System e i movimenti tridimensionali, per vivacizzare gli scontri e aumentarne ulteriormente lo spessore, reintroducendo anche meccaniche classiche come le Rage Art. Warhammer 40.000: Darktide Warhammer 40.000: Darktide, un furioso scontro con le orde nemiche In uscita su XSX nel 2023 Già disponibile su PC, Warhammer 40.000: Darktide farà il proprio esordio anche su Xbox Series X|S nel corso del 2023, confermando la bontà della formula action cooperativa in stile Left 4 Dead che Fatshark ha già utilizzato con successo nei precedenti tie-in basati sull'universo classico di Warhammer. Alle prese con diverse missioni man mano più complesse, potremo controllare quattro differenti classi di personaggi e combattere insieme ad altri utenti per liberare la città alveare di Tertium dalla presenza dei nemici dell'Imperium.