Twitch: streamer bannato per razzismo e apprezzamenti per Unabomber

Twitch ha bannato lo streamer hey_t0ny dalla piattaforma per razzismo e per aver espresso apprezzamento per Unabomber. hey_t0ny era uno streamer a tempo pieno, ossia faceva questo per lavoro, spesso insieme alla sua ex-ragazza bbjess.

A far scattare il ban sono state alcune frasi dette durante un recente live stream, tra le quali: "Essere un po' razzisti va bene" e un apprezzamento fin troppo acceso per Unabomber, tanto che anche chi in quel momento stava giocando con lui a Fall Guys non ha gradito moltissimo.

Nonostante hey_t0ny abbia cancellato la registrazione dello streaming, le clip con le sue parole sono arrivate online grazie a Vyne, che lo monitorava da un po' di tempo. Le polemiche non sono mancate.

Su Unabomber, hey_t0ny ha detto che "Ted Kaczynski (il vero nome del serial killer) è una specie di genio", al che qualcuno gli ha chiesto se considera un genio anche Hitler.

Proprio a seguito della pubblicazione di queste clip, bbjess ha deciso di interrompere la loro relazione.

La ragazza ha dichiarato di avere il cuore a pezzi e di apprezzare tutto lo spazio che le sarà lasciato per recuperare. Evidentemente non vuole essere sovrapposta a un compagno così ingombrante e compromesso in termini di immagine.

Per chi non lo conoscesse, Theodore Kaczynski, conosciuto come Unabomber, è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso tre persone e averne ferite altre ventuno inviando loro dei pacchi postali esplosivi.