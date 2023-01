Offerte Amazon: zaino antifurto per laptop e tablet marcato Wenig in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per uno zaino antifurto per laptop e tablet, marcato Wenig. Lo sconto segnalato è di 10.21€, ovvero del 26%. Il prodotto è disponibile a questo link oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo zaino è 39.80€. Il prezzo attuale è il più basso sin dal gennaio 2022. Il prodotto è spedito direttamente da Amazon.

Questo zaino antifurto dispone di una protezione con blocco password delle doppie cerniere. Le dimensioni permettono di inserire laptop e tablet fino a 15.6 pollici. Ha tre tasche principali, nove tasche interne, due tasche laterali e ha uno spazio dedicato per i propri device tecnologici per non graffiarli. Dispone anche di una presa per connettere il cavo di ricarica dello smartphone (powerbank non inclusa) e una presa per connettere le cuffie jack. È resistente all'acqua.

Zaino antifurto per laptop e tablet marcato Wenig

