Destiny 2: Bungie pubblica un comunicato ufficiale sui licenziamenti e la situazione del team

Per quanto riguarda Destiny 2, Bungie ha scritto di aver "sentito quello che i giocatori vogliono" e di voler fare in modo che " La Forma Ultima " arrivi al lancio nella migliore condizione possibile. Non viene menzionato il rinvio del DLC, né quello di Marathon, che secondo i report di ieri dovrebbero essere stati decisi in seguito alla ristrutturazione interna .

Dopo i vari report che si sono succeduti in questi giorni, arriva finalmente un comunicato ufficiale e pubblico da parte di Bungie sulla situazione interna al team dopo i licenziamenti e sullo stato di Destiny 2 .

Bungie si rende conto di aver perso la fiducia dei fan

Destiny 2, un'immagine

"Sappiamo di aver perso un po' della vostra fiducia", ha scritto Bungie, "Destiny deve sorprendere e divertire, non l'abbiamo fatto abbastanza e questo dovrà cambiare". Poi sostiene che la strada è stabilita: "Dobbiamo rendere La Forma Ultima un'esperienza indimenticabile per Destiny, vogliamo costruire qualcosa che sarà riconosciuto tra i giochi migliori che abbiamo fatto, il culmine di un percorso su cui abbiamo passato tanto tempo insieme in questi dieci anni".

Ovviamente il messaggio punta a mandare un segnale positivo per la community, senza incentrarsi tanto sui problemi emersi per il team. Il più recente report sostiene che circa 100 dipendenti sono stati licenziati anche in seguito al forte calo di vendite e coinvolgimento registrato nell'ultimo anno da Destiny 2.

Nelle ore scorse, è emerso anche che Marathon sarebbe stato bocciato da un gruppo di influencer che l'hanno provato.