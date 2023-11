Marathon: l'FPS di Bungie sarebbe stato bocciato da un gruppo di influencer che lo hanno provato

Insomma, da questa prospettiva la situazione è meno tragica di quanto sembra , visto che lo studio ha ancora molto tempo per correggere il tiro prima del lancio. Al tempo stesso rafforza la credibilità delle indiscrezioni che affermano che Marathon è stato posticipato al 2025 , con Bungie che potrebbe aver deciso di concedere maggiore tempo al team di sviluppo per realizzare un'esperienza solida e appagante.

Va detto tuttavia che questa potrebbe essere una ricostruzione solo parziale dell'accaduto. Ad esempio, una fonte anonima di Windows Central afferma di aver partecipato l'evento in questione, precisando che sì, il feedback dei presenti non è stato dei più rosei, ma anche che Bungie ha specificato che quella provata era solo una versione pre-alpha e che Marathon è ancora "lontano anni" dalla pubblicazione.

Stando alla ricostruzione offerta, gli invitati sono stati scelti esclusivamente tra i content creator noti nel panorama di Escape from Tarkov , con l'obiettivo dunque di ottenere un feedback da parte di giocatori esperti del genere, che tuttavia si sarebbe rivelato piuttosto tiepido.

Aztecross, uno dei content creator nel panorama di Destiny 2 più conosciuti, afferma che Bungie recentemente ha organizzato un evento a porte chiuse dedicato a Marathon a cui hanno partecipato un gruppo di streamer e influencer , che a quanto pare non sono rimasti impressionanti positivamente dall'extraction shooter.

Le ultime novità su Bungie destano preoccupazioni

La soffiata lanciata da Aztecross e corroborata da Windows Central tuttavia va ad aggiungere ulteriore negatività intorno a Bungie dopo le notizie infelici degli ultimi giorni. Recentemente lo studio ha licenziato molti dei suoi dipendenti, tra cui lo storico compositore Michael Salvatori, e parrebbe aver rinviato anche l'uscita di Destiny 2: La Forma Ultima.

Ieri, Bloomberg ha riportato che le proiezioni dei ricavi dell'MMO per quest'anno sono molto al di sotto delle aspettative di Bungie e potrebbero rappresentare la causa principale dietro ai tagli al personale che hanno coinvolto 100 dipendenti, circa l'8% dello staff complessivo dello studio.

Bungie è stata acquisita da Sony PlayStation lo scorso anno per 3,6 miliardi di dollari. Lo studio pur mantenendo una certa indipendenza, tanto che Marathon uscirà anche su PC e Xbox, rappresenta un elemento fondamentale per la strategia di PlayStation basata sui live service, offrendo la propria esperienza ai team interni della compagnia e supervisionando i GaaS attualmente in sviluppo.