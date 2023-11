Super Mario RPG: un trailer offre una panoramica del remake in arrivo su Nintendo Switch

Il filmato, purtroppo al momento disponibile solo in lingua giapponese, offre una panoramica del gioco a tutto tondo, concentrandosi in particolare sui combattimenti, l'esplorazione e attività secondarie .

Super Mario RPG, un grande classico torna su Nintendo Switch

Per chi non lo sapesse, si tratta di un rifacimento completo del Super Mario RPG originale uscito nell'ormai lontano 1996 su SNES, da cui eredita storia, personaggi e ambientazioni, ma ricostruendo il tutto con un comparto grafico odierno, musiche riarrangiate e aggiungendo alcune novità dal punto di vista del gameplay.

Ad esempio, i combattimenti saranno ancora una volta a turni e richiederanno al giocatore di premere determinati pulsanti per potenziare la forza degli attacchi, ma questa volta con un tempismo perfetto sarà possibile danneggiare tutti i nemici in campo ed è stata aggiunta la "mossa a tre", un colpo combinato speciale tra tutti i personaggi in campo che arreca danni ingenti al malcapitato di turno.

Le novità non finiscono qui, perché sono stati aggiunti alcuni extra, come il bestiario, un nuovo livello di difficoltà pensato per i neofiti, la possibilità di affrontare delle versioni potenziate dei boss nell'endgame e di passare dalla colonna sonora originale a quella del remake in qualsiasi momento.