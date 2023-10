Fortnite: Epic Games svela il ritorno della mappa originale del Capitolo 1

Con un'operazione che potrebbe fare felici i giocatori più nostalgici, Epic Games ha confermato il ritorno della mappa originale di Fortnite Battaglia Reale del Capitolo 1.

In precedenza vari leaker piuttosto noti, come HYPEX e Shiina, avevano parlato di questa interessante novità per il battle royale e ora è arrivata anche la conferma da parte di Epic Games tramite un post su X, dove ha dato l'appuntamento ai giocatori alla prossima settimana, per la precisione il 3 novembre 2023.