Apex Legends: Scintilla, gameplay trailer per la nuova stagione del gioco Respawn

Apex Legends sta per espandersi nella nuova stagione 19, chiamata Scintilla, che si mostra in questo gameplay trailer, illustrando alcune novità in arrivo all'interno del celebre sparatutto multiplayer da parte di Respawn.

L'elemento principale della nuova stagione è Conduit, il nuovo personaggio introdotto all'interno del cast, presentato con il trailer di lancio. Si tratta di Valentina Coffey, una combattente particolarmente veloce, in grado di supportare i compagni con uno scudo e spostarci rapidamente tra le linee.

Conduit appartiene alla classe supporto ed è in grado di utilizzare l'abilità tecnica Radiant Transfer, inviando energia a un compagno e dotandolo in questo modo di scudi momentanei.

L'abilità passiva è Saviors Speed, che incrementa la velocità in maniera temporanea, mentre l'Ultimate Ability è Energy Barricade, che lancia una serie di onde in grado di danneggiare e rallentare i nemici.