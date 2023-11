Elite: Dangerous, vendite per oltre 5,1 milioni di copie fra PC, PS4 e Xbox One

Elite: Dangerous ha totalizzato vendite per oltre 5,1 milioni di copie al 31 maggio 2023: lo ha annunciato Frontier Developments, specificando che i dati rigurdano tutte e tre le versioni finora disponibili per il gioco, dunque PC, PS4 e Xbox One.

A quasi dieci anni dal debutto su PC, Elite: Dangerous ha riscosso un grande successo iniziale, i cui numeri hanno consentito al team di sviluppo di pianificare l'arrivo del titolo anche sulle console Sony e Microsoft.