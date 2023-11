Hironobu Sakaguchi: il papà di Final Fantasy ha iniziato un nuovo progetto, sarà Fantasian 2?

Hironobu Sakaguchi, sviluppatore veterano a cui dobbiamo la saga di Final Fantasy, ha dichiarato di aver iniziato un nuovo progetto, anche se al momento non ha condiviso nessun dettaglio in merito.

Come segnalato da VGC, la conferma arriva da un post pubblicato da Sakaguchi su X | Twitter, dove afferma di aver visitato un tempio giapponese per pregare per l'inizio del suo nuovo progetto.

"Il santuario di Ise Jingu. Ho ringraziato il santuario per l'inizio del mio nuovo progetto e per la mia buona salute durante la visita medica", recita il post.