PS5, il nuovo spot televisivo punta sulle emozioni offerte dalla console Sony

Sony ha pubblicato un nuovo spot televisivo dedicato a PS5 che punta tutto sulle emozioni, mettendo in scena sequenze ispirate ad alcuni dei giochi più importanti disponibili su PlayStation: da God of War a The Last of Us, da Ratchet & Clank a Returnal.

In attesa del debutto di PS5 Slim, mostrata nei primi video teardown, la casa giapponese ha pensato bene di celebrare la sua piattaforma, che la settimana prossima festeggerà il terzo anniversario dal lancio.

"In questi primi tre anni, PlayStation Studios e sviluppatori indipendenti hanno lanciato oltre 2500 giochi per PS5 per far divertire i gamer, tra cui titoli amatissimi negli ultimi mesi, come Marvel's Spider-Man 2, Baldur's Gate 3 e Final Fantasy 16", ha scritto Andrea Perez, Senior Vice President per la divisione Brand, Product & Services Marketing.

"Inizieremo la stagione natalizia con la scorta di console più nutrita dal lancio di PS5. I giocatori possono trovare anche bundle con Marvel's Spider-Man 2, EA Sports FC 24 e Call of Duty: Modern Warfare 3."