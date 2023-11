iPhone: entro il 2025 le batterie degli smartphone di Apple dureranno di più

Un recente rapporto della sudcoreana ET News ha svelato un nuovo obiettivo di Apple: sviluppare le batterie per i suoi dispositivi internamente e vederle integrate nei suoi prodotti entro il 2025.

Per quanto riguarda l'utilizzo di nanotubi di carbonio, si tratta di una tecnologia avanzata in grado di triplicare la densità d'energia e la potenza delle batterie.

Differenti rispetto alle batterie tradizionali

Probabilmente avremo prestazioni migliorate della batteria a partire dai futuri iPhone 17

Apple ha già dimostrato in passato la sua abilità nel lanciare tecnologie sviluppate, come nel caso dell'iniziativa Apple Silicon, che ha portato alla creazione di potenti chip interni per Mac e iPad.

Le batterie degli iPhone, dei MacBook e di altri prodotti sono già formalmente "Progettate da Apple", tuttavia, la società sta puntando ancora più in profondità.

Non è un segreto che le soluzioni a base di silicio offrano notevoli vantaggi, tuttavia, è noto anche un problema significativo: la tendenza all'espansione durante la ricarica, che l'uso di questo materiale comporta, andrà risolta o quantomeno mitigata.

In una nota precedente, correlata in parte all'argomento attuale, è stato riportato che Apple sta sviluppando una batteria personalizzata per la Apple Car, anche se al momento non sono disponibili dettagli precisi riguardo il progetto.

Va notato che l'idea è ancora considerata come un obiettivo a medio o lungo termine, con il rapporto di ET News che suggerisce che queste nuove batterie non saranno disponibili nei prodotti destinati ai consumatori prima del 2025, a scanso di ulteriori problemi legati a produzione e fornitura.