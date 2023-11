PS5 e PS4: Elon Musk indagherà sulla fine del supporto a Twitter

Elon Musk ha dichiarato che indagherà sulla decisione di Sony di terminare il supporto a X, il social conosciuto in precedenza come Twitter, su PS5 e PS4.

Come abbiamo riportato ieri sulle nostre pagine, a partire dal 13 novembre l'integrazione con X non funzionerà più su PS5 e PS4, con gli utenti dunque che non potranno più pubblicare e visualizzare i contenuti sul social.

La notizia ovviamente si è diffusa in fretta ed è stata riportata anche da "X News Daily", che ha ipotizzato che i motivi dietro a questa decisione da parte di Sony potrebbero essere legati "a controversie sull'API e / o alla riluttanza di Sony a pagare per l'API dopo l'aumento delle tariffe", ricordando che anche su Xbox Series X|S è successa una cosa simile a inizio anno.

Musk ha commentato proprio questo post, affermando: "esaminerò la questione".