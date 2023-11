PS5 e PS4, fine del supporto a Twitter: l'integrazione terminerà il 13 novembre 2023

Sony ha annunciato la fine del supporto a Twitter su PS5 e PS4: l'integrazione dedicata ai contenuti della piattaforma social sulle console non sarà più disponibile a partire dal prossimo 13 novembre.

"A partire dal 13 novembre 2023, l'integrazione con X (precedentemente noto come Twitter) non funzionerà più sulle console PlayStation 5 e PlayStation 4", ha scritto l'azienda nipponica in un comunicato.

"Ciò include la possibilità di visualizzare qualsiasi contenuto pubblicato su X su PS5 / PS4, nonché di pubblicare e visualizzare contenuti, trofei e altre attività legate al gameplay su X direttamente da PS5 / PS4 (o collegare un account X per farlo)."