The Invincible, trailer di lancio: il gioco è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox

The Invincible è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Starward Industries e 11 bit studios che riporta anche i primi, ottimi voti ricevuti dal gioco.

Se avete letto la nostra recensione di The Invincible, saprete che l'avventura in prima persona ispirata all'omonimo romanzo dello scrittore polacco Stanislaw Lem si distingue per la qualità della storia, dell'ambientazione e dei personaggi.