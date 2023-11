Genshin Impact, update 4.2, data e orario della manutenzione e 600 Primogemme gratis

Mancano ormai davvero pochissimi giorni al lancio dell'update 4.2 di Genshin Impact e di conseguenza Hoyoverse ha annunciato data e orario della manutenzione programmata dei server che accompagnerà il lancio dell'aggiornamento e durante la quale sarà impossibile eseguire il log-in.

Come svelato sul portale di HoyoLab, i lavori avranno inizio alle 23:00 di domani, martedì 7 novembre 2023. A partire da quel momento l'accesso al gioco sarà impossibile e chi è collegato invece verrà disconnesso. Inoltre, allo stesso orario verrà pubblicato l'aggiornamento 4.2 e potrete iniziare il download. Salvo imprevisti la manutenzione dovrebbe durare 5 ore e dunque a partire dalle 04:00 del mattino dell'8 novembre potrete iniziare a giocare i nuovi contenuti.

Come da tradizione al termine dei lavori Hoyoverse elargirà un bonus di 300 Primogemme, a cui se ne aggiungeranno altre 300 per la risoluzione di problemi all'interno del gioco, per un totale di 600 Primogemme gratis, un bonus sicuramente utile in vista dei nuovi banner. Potranno riscattarle tutti giocatori tramite la casella di posta di Paimon accessibile dal menu di pausa, a patto di aver raggiunto l'Adventure Rank 5 o superiore.