Apex Legends x Post Malone, trailer e dettagli sull'evento più grande di sempre

La modalità Tre Chance ci vedrà affrontare gli avversari all'interno di una squadra con appunto tre possibilità di essere gli ultimi rimasti in vita. I giocatori possono infatti essere colpiti ma non uccisi, a meno che l'intero team non venga eliminato: a quel punto si perderà una chance e si tornerà nella mappa.

Post Malone è comparso nel nuovo trailer di Apex Legends per presentare lo speciale evento che ha contribuito a disegnare e che avrà inizio domani, 7 novembre, tenendoci compagnia per due settimane che si preannunciano entusiasmanti.

Oggetti ed extra

Come detto, l'evento Apex Legends x Post Malone consentirà di ottenere oggetti cosmetici disegnati dal musicista di livello Iconic, nella fattispecie skin, adesivi e bundle pensati per le Leggende preferite da Malone, fra cui Octane, Wraith, Horizon e Lifeline.

Non mancheranno infine le ricompense, rappresentate in questo caso dai Crediti Camo: se ne potranno guadagnare fino a 285 al giorno completando le sfide, per poi utilizzarli per ottenere i cosmetici, Stelle Battlepass o Gettoni delle Lotterie.