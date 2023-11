Tekken 8 EVO Showcase annunciato, presto verrà svelato l'ultimo lottatore del roster

Gli organizzatori dell'EVO in collaborazione con Bandai Namco, hanno annunciato l'EVO Tekken 8 Showcase, un appuntamento in programma per le 02:00 italiane del 13 novembre 2023, che omaggerà Tekken 7 e sarà ricco di novità su Tekken 8, tra cui l'annuncio dell'ultimo lottatore del roster del picchiaduro.

Il programma dell'evento sulla carta sembrerebbe decisamente ricco. Si partirà con dei match di esibizione giocati su Tekken 8 a cui prenderanno parte i campioni dell'Evo, tra cui Nobi, Saint, JDCR, LowHigh, Book, Knee e Arslan Ash.

Successivamente sarà il turno per una sessione più rilassata, ma altrettanto interessante, in cui Katsuhiro Harada, Micheal Murray e Kohei Ikeda parleranno dei lottatori all'interno del gioco e per l'occasione sveleranno l'ultimo tassello del roster. Si parlerà anche dei feedback ricevuti durante la closed beta, informazioni sulle Tekken World Tour 2023 Finals e altro ancora.