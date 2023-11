Forza Motorsport: annunciata la data di uscita dell'Update 2, include una nuova pista e tanti fix

Turn 10 ha annunciato che il tanto atteso Update 2 di Forza Motorsport sarà disponibile a partire dal 14 novembre 2023, portando con sé un gran numero di correzioni e nuovi contenuti, tra cui spicca il nuovo circuito Yas Marina.

Si tratta di uno dei tanti aggiornamenti gratuiti che Turn 10 e Microsoft hanno in programma per il lungo supporto post-lancio di Forza Motorsport, con l'intento di renderlo un racing game in continua evoluzione e in grado di accogliere nuovi contenuti a cadenza regolare per anni.

In particolare tra le novità troviamo la già citata pista Yas Marina dagli Emirati Arabi. Troviamo inoltre nuovi tour "Prestige Tour" e "Italian Open Tour" per la modalità carriera che premierano i giocatori con un Lamborghini Sesto Elemento del 2011 e una Ferrari 488 GTB del 2015.

Arriveranno anche nuove "Spotlight Cars", ovvero vetture acquistabili con uno sconto del 30% e che cambiano ogni settimana. Ecco l'elenco dei bolidi e la loro disponibilità:

2013 Aston Martin V12 Vantage S - 16 - 23 novembre

2016 Lamborghini Aventador Superveloce - 23 - 30 novembre

2017 Mazda MX-5 Cup - 23 - 30 novembre

2011 Bugatti Veyron Super Sport - 30 novembre - 7 dicembre

2017 Saleen S7 LM - 7 - 14 dicembre

2016 Spania GTA Spano - 7 - 14 dicembre

2020 MG #20 MG6 XPower - 7 - 14 dicembre

2022 Gordon Murray Automotive T.50 - 7 - 14 dicembre

A queste si aggiungono le nuove auto del Car Pass: