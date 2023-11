Xbox Series S, l'aumento di prezzo in Brasile è ufficiale: la console costa circa 684€

Lo avevano annunciato e non c'è stato purtroppo alcun ripensamento: il prezzo di Xbox Series S è aumentato in Brasile fino ad arrivare a 3599 Real, una somma pari a circa 684 euro: molto vicina a quanto necessario per comprarsi una PS5.

Quando è stato rivelato il rincaro di Xbox Series S in Brasile, sui social sono scoppiate parecchie polemiche perché in teoria la console Microsoft dovrebbe garantire un accesso abbordabile al gaming.

Tuttavia è anche vero che il mercato brasiliano da questo punto di vista fa storia a sé, e non a caso anche le altre console in vendita sul territorio hanno prezzi spropositati rispetto a quelli occidentali. Insomma, i videogiochi lì si pongono come l'ennesimo contributo alla disparità sociale.