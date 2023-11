PS5 e Xbox Series X potrebbero ricevere presto vari sconti in Europa, secondo alcuni leak

Come riportato da VGC, una serie di leak sembrerebbe indicare il prossimo avvio di una nuova mandata di sconti in Europa per PS5 e Xbox Series X, probabilmente puntando sulla stagione pre-natalizia a partire dal Black Friday.

Tra queste segnalazioni c'è il sito olandese Cool Blue che ha aperto i preordini su un bundle di Xbox Series X con Call of Duty: Modern Warfare 3 al prezzo di 489 euro invece del totale che andrebbe decisamente sopra i 500 euro in tale zona, mentre Amazon Germany ha in ordinazione alcuni bundle di PS5, incluso uno con Call of Duty: Modern Warfare 3 anche in questo caso, a 499,99 euro.

Quest'ultimo sembrerebbe comparso anche su Amazon UK, mentre altri pacchetti sarebbero previsti a tale prezzo nonostante la presenza del gioco aggiuntivo, sebbene non sembra che riguardino la nuova PS5 Slim, tutti con uscita prevista verso il 10 novembre 2023.