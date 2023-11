Akira Ueda, l'artista 'sullo sfondo' di giochi come Super Mario RPG e Secret of Mana

Durante una visita a Tokyo, c'è stata l'occasione di incontrare Ueda in un piccolo locale a pochi minuti dall'incrocio di Shibuya. Abbiamo parlato della sua storia, di alcuni dei progetti a cui ha lavorato, di come è cambiato "fare videogiochi" - qualunque cosa voglia dire per uno versatile come lui - e di come la tecnologia ha avuto un impatto sul suo lavoro e le sue passioni.

"Ho sempre visto lo sviluppo di videogiochi come una specie di jam session tra musicisti". Prima ancora di essere un creatore di videogiochi, Akira Ueda è un artista poliedrico a tutto tondo , uno di quegli sviluppatori giapponesi che nei suoi trent'anni di carriera ha coperto qualsiasi tipo di ruolo possibile e immaginabile: dalla grafica in pixel art al level design, dalle responsabilità di director al game design, fino alla composizione musicale, sua grande passione da quando era studente.

Il primo gioco a cui Ueda ha lavorato dall'inizio alla fine è stato però Secret of Mana, stavolta in un ruolo più coerente coi suoi studi di graphic designer . Si occupò infatti dei fondali e delle mappe, cominciando a prendere dimestichezza su quegli ambienti che avrebbero ospitato epiche battaglie tra mostri e guerrieri, e lunghi dialoghi tra compagni d'avventura.

Se serie come Final Fantasy e Kingdom Hearts hanno portato Nomura a essere un volto parecchio in vista di Square, il lavoro di Ueda è sempre rimasto sullo sfondo. Anzi, sul fondale. "Appena entrato stavano finendo Final Fantasy 4", racconta. "Erano a corto di personale per finire i lavori sul sonoro del gioco e, visto che il responsabile dell'audio aveva saputo che suonavo in una band, mi chiese di dargli una mano".

Come molti suoi colleghi giapponesi che iniziarono a lavorare negli anni '90, Ueda ha cominciato il suo percorso coi videogiochi quasi per caso. Dopo un paio d'anni di studio come graphic designer in una scuola nel quartiere di Harajuku, per sbarcare il lunario ha iniziato a cercare un impiego per diverse aziende e, a seguito di alcuni tentativi, un mese prima di terminare gli studi ha trovato un annuncio di lavoro da parte di Squaresoft. Quando si presentò negli uffici il giorno del colloquio, assieme a lui c'era anche un giovanissimo Tetsuya Nomura , ma nonostante i due abbiano stretto una buona amicizia, le loro strade hanno presto preso direzioni diverse.

Super Mario RPG e la sfida del finto 3D

Super Mario RPG non venne mai pubblicato in Europa prima del 2008, quando fu finalmente possibile acquistarlo sulla Virtual Console di Nintendo Wii

Tuttavia i progetti successivi hanno portato Ueda a cambiare continuamente stile e tecniche di lavoro. Come quella volta che Squaresoft e Nintendo decisero di collaborare per un nuovo gioco su Super Famicom che unisse il gameplay dei Final Fantasy all'immaginario di Super Mario. Per Ueda, Super Mario RPG fu l'occasione di sperimentare una tecnica abbastanza nuova, creando fondali prerenderizzati che a differenza della pixel art o del disegno tradizionale partivano da scenari in computer grafica per dare la sensazione di esplorare ambienti pseudo-3D.

Grazie anche ai suoi fondali prerenderizzati, Super Mario RPG aveva un look assolutamente unico per un gioco di Mario

"Di sicuro è stato subito dopo l'uscita di Donkey Kong Country su Super Nintendo", spiega Ueda. La tecnica usata da Rare per l'avventura del gorilla incravattato di Nintendo fu tra i primi giochi su console a utilizzare fondali prerenderizzati in 3D, cosa che contribuì a renderlo tra i titoli visivamente più iconici e avanzati per il Super Famicom. Quando le tre dimensioni stavano per prendere il sopravvento, DK aveva dettato un nuovo standard per i platform 2D. "Era anche il periodo in cui molti sviluppatori avevano iniziato a lavorare con il chip 3D creato da Silicon Graphics per fare giochi tridimensionali, e così per fare qualcosa che fosse al passo coi tempi sperimentammo anche noi quella tecnica".

Donkey Kong Country non fu il primo gioco a usare fondali prerenderizzati, ma fu di sicuro tra quelli che sdoganarono questa tecnica grazie al loro successo

Sfortunatamente Super Mario RPG è uno di quei tanti giochi del passato che oggi è molto difficile recuperare nella sua versione originale, almeno passando per vie ufficiali. Nonostante sia presente all'interno della retro console Super Nintendo Classic Mini, il colorato JRPG di Mario è assente dal catalogo di Nintendo Switch Online. Chissà, forse per evitare di pestare i piedi al remake in arrivo il 17 novembre. Dopotutto c'è già un mezzo precedente, visto che anche la versione originale di The Legend of Zelda: Link's Awakening è arrivata solo anni dopo l'uscita del remake per Switch, assieme al resto della libreria Game Boy. "Del remake [di Super Mario RPG] non sapevo niente e quando ho visto le immagini su Twitter sono rimasto sorpreso. All'inizio pensavo fosse un bellissimo progetto dei fan prima di rendermi conto che era davvero un remake ufficiale".

Il remake di Super Mario RPG è sicuramente più moderno e dettagliato, ma con il nuovo look qualcosa nel fascino dell'originale viene necessariamente a mancare

Il nuovo Super Mario RPG abbandona completamente lo stile grafico del gioco originale, pur mantenendone il punto di vista isometrico, cosa che, Ueda ammette, ha di sicuro i suoi vantaggi. "Poiché stavolta gli ambienti sono in vero 3D è molto più facile leggere la prospettiva e capire dove spostarsi all'interno dello scenario, mentre magari nei vecchi giochi con fondali prerenderizzati non eri sicuro al 100% se in un certo punto potevi passare oppure no".

Per quanto possa essere visivamente più moderno e raffinato nell'interfaccia, per quanto la colonna sonora riarrangiata possa essere più ricca, resta il fatto che Super Mario RPG e il suo remake sono due giochi differenti, esteticamente unici, e sarebbe un peccato se Nintendo non desse la possibilità di giocare oggi anche la versione del 1996. "Ovviamente sono di parte perché nell'originale c'era tutto il mio lavoro, e mi piacerebbe se oggi potesse essere ancora apprezzato", dice Ueda. "Chiaro, in mancanza di alternative, per chi non lo ha mai giocato, il remake è sicuramente un buon modo per rivivere quella storia e provare il gameplay".

Poco importa se passa le giornate a disegnare illustrazioni o comporre brani musicali, Ueda può contare sulla compagnia del suo gattone Aji

Oggi è piuttosto raro vedere fondali prerenderizzati all'interno di giochi moderni e progetti come Disco Elysium e Pillars of Eternity rappresentano brillanti eccezioni: dopotutto non ci sono gli stessi limiti che c'erano ai tempi del Super Nintendo, e anche sviluppatori più piccoli possono realizzare giochi 3D su qualsiasi piattaforma senza troppi sforzi. Basta però prendere classici come Star Ocean 2, Final Fantasy 9, Oddworld o un qualsiasi gioco con fondali finto-3D per notare che hanno ancora oggi un'estetica unica, e Ueda crede che tutto sommato ci possa essere spazio per giochi moderni realizzati con quella tecnica.

"Per anni il pubblico ha sempre voluto l'ultima novità tecnologica, e quando è arrivato il 3D tutti desideravano giochi 3D a tutti i costi. Sono convinto che, rispetto a prima, oggi le persone siano più aperte mentalmente a guardare ad altri stili, senza contare che c'è un bacino di utenti molto più ampio e vario, basta vedere alle vendite di Switch o al mercato mobile. È un po' come molte band di oggi che usano strumenti vintage perché hanno un sound molto preciso, sapendo che c'è un pubblico a cui quel sound piace; e credo che lo stesso valga per i giochi. Non mi dispiacerebbe provare qualcosa di questo tipo nel prossimo futuro".