Embracer Group: il COO Egil Strunke lascia la compagnia dopo un anno definito 'duro'

Che le cose in Embracer Group non stessero andando per il meglio era ormai chiaro da diversi segnali evidenti, ma ora c'è anche una conferma da parte dell'ormai ex-Chief Operating Officer Egil Strunke, che ha annunciato il suo abbandono della compagnia nel corso di un anno che ha definito "duro".

L'uscita di scena di Strunke era già nota da alcuni mesi, ma è diventata effettiva solo qualche giorno fa: al suo posto verrà inserito il capo di Saber Interactive, Matthew Karch, come copertura ad interim, ovvero in attesa di una sostituzione definitiva per il ruolo.

"La settimana scorsa ho lasciato Embracer Group e il mio ruolo di COO", ha scritto Strunke, "ed è con sentimenti contrastanti che abbandono questa compagnia diventata un fenomeno globale, con base in Karlstad, Svezia".