Baldur's Gate 3, trapela la nuova modalità 'Honour': la più difficile con morte permanente?

Si tratterebbe di una modalità più difficile dell'attuale massimo, costituito da "Tactician" in Baldur's Gate 3, con introduzione di diversi parametri disposti in modo da aumentare notevolmente il livello di sfida .

Una modalità analoga, con lo stesso nome, è presente all'interno di Divinity: Original Sin 2 , dunque l'idea è che possa trattarsi di un'opzione di gioco corrispondente, cosa che indica già qualcosa di interessante in arrivo per l'RPG.

L'idea emerge da un obiettivo sbloccabile che risulta nella versione GOG di Baldur's Gate 3 ma che non è attualmente raggiungibile: questo è legato alla conclusione della storia utilizzando la "Honour Mode", che però non risulta ancora presente tra le opzioni del gioco.

Morte permanente in arrivo nel gioco?

Baldur's Gate 3, un momento del gioco

La stessa modalità in Divinity: Original Sin 2 introduce un singolo slot per il salvataggio, ma la cosa più inquietante è che questo viene totalmente cancellato nel caso in cui il party viene sconfitto in battaglia.

In un'applicazione alquanto draconiana del permadeath, una volta che raggiungete il game over questo rappresenta davvero la fine, almeno per quanto riguarda quella partita, costringendoci a ripartire da zero.

A questo punto attendiamo eventuali delucidazioni da parte di Larian Studios, ma è probabile che tale modalità mantenga caratteristiche simili anche in Baldur's Gate 3, e il suo arrivo sembra chiaro data la presenza del misterioso obiettivo.

Nel frattempo, restiamo ancora in attesa di una data d'uscita per la versione Xbox Series X|S, che dovrebbe comunque arrivare entro la fine del 2023, mentre il gioco intanto ha ottenuto la patch 4.