DOOM: livestream speciale per il 30° anniversario, ci saranno John Romero e John Carmack

L'appuntamento è dunque fissato per il 10 dicembre 2023 alle ore 18:00 , direttamente sul canale Twitch di John Romero , come riferito nel messaggio di presentazione da parte del game designer.

La notizia è stata annunciata da Romero in persona attraverso il suo account X, peraltro provando come i due siano rimasti in contatto, nonostante non siano state molte le occasioni in cui si sono visti insieme dopo la loro separazione avvenuta nel 1996.

Una reunion speciale

Con la moderazione di David L. Craddock, i due John discuteranno dunque della creazione del mito, ovvero il primo DOOM, parlando di retroscena vari sullo sviluppo e le idee che hanno portato, di fatto, alla costituzione del genere degli sparatutto in prima persona.

Da notare che, fra le risposte al tweet iniziale, Romero chiarisce quello che era un dubbio per molti, ovvero il fatto che con Carmack sia comunque rimasto in buoni rapporti: il game designer ha infatti spiegato, riprendendo una parte del libro "DOOM Guy", che in verità i due sono sempre stati amici.



Semplicemente, alla giovane età in cui si sono ritrovati all'apice del successo (avevano poco più di 20 anni all'epoca), non hanno saputo gestire gli impegni professionali nel migliore dei modi e hanno finito per separarsi a causa di questi, ma la cosa non ha intaccato il rapporto interpersonale di fondo tra loro, a quanto pare.