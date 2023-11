League of Legends: sorpresa ai quarti di finale dei Worlds 2023

I Mondiali di League of Legends 2023 sono entrati nel vivo e continuano a dare spettacolo grazie agli scontri tra i migliori giocatori al mondo del MOBA di Riot Games. Dopo l'eliminazione dei Fnatic e dei G2, che vi abbiamo raccontato nel nostro riassunto della fase alla svizzera, l'Europa è rimasta fuori dai quarti di finale per la prima volta in 9 anni. La Cina, di contro, è riuscita a portare alla fase eliminatoria tutte e quattro le squadre della sua lega nazionale, la LPL. Corea e Stati Uniti potevano contare, rispettivamente, su tre squadre (Gen.G, kt Rolster e i mitici T1) e un solo team (NRG) e possiamo dire che questi quarti di finale sono stati un'altra occasione per mostrare il dominio della Cina sulla scena internazionale di League of Legends. Le formazioni eliminate, però, non se ne sono andate senza combattere. Da questa prima fase eliminatoria sono state selezionate le quattro squadre che si affronteranno nelle semifinali, che si terranno nel fine settimana dell'11-12 novembre. Da qui emergeranno i finalisti che si sfideranno la settimana successiva per incoronare il Campine del Mondo 2023. Con gli accoppiamenti definiti possiamo dire che la Cina si è già conquistata un posto in finale ma una squadra, ora più che mai, potrà contare sul supporto degli amanti di LoL provenienti dal resto del mondo: i T1.

L’incredibile resistenza dei Gen.G I Gen.G sono arrivati ai quarti di finale da favoriti dopo aver sbaragliato ogni avversario nella fase alla svizzera senza aver subito una singola sconfitta Dalla fase alla svizzera eravamo emersi con una certezza: i coreani Gen.G sembravano davvero in forma. Non hanno perso una singola partita né ceduto una sola mappa nel corso dei gironi e sono arrivati ai quarti come la squadra da battere. Lo stesso non si poteva dire dei loro avversari. I Bilibili Gaming hanno subito prima una sconfitta per mano dei loro conterranei JDG e poi una seconda disfatta firmata T1. Solo la vittoria 2-1 contro i G2 (che ha rimandato a casa i tedeschi) li ha salvati dall'eliminazione e gli ha permesso l'accesso ai quarti di finale. Per questo motivo il risultato sembrava già scritto, ma sin dalla prima partita le cose hanno iniziato a scricchiolare per i Gen.G. I Bilibili si sono portati subito in vantaggio travolgendo gli avversari con una composizione molto aggressiva. Nel round successivo, poi, abbiamo assistito a quella che i caster hanno definito come "la partita più a senso unico di questi Mondiali" con i Bilibili che si sono portati al match point in tempo record strappando un'altra vittoria ai Gen.G. Nella terza partita le cose sono cambiate: con un vantaggio di 10mila gold i coreani, sentiti gli incoraggiamenti del pubblico di casa, hanno trovato la forza e iniziato la rimonta. C'era aria di reverse sweep nella partita tra Gen.G e Bilibili Gaming con il pubblico di casa che tifava per il suo idolo, Chovy, ma una maledizione aleggiava sulla squadra coreana Nel quarto round di questa tesissima partita, i coreani hanno dimostrato di voler tornare in semifinale e di avere la stoffa per prendersi la rivincita contro i Bilibili, che già li avevano battuti al Mid Season Invitational. Una volta raggiunta la parità (2-2), ai Gen.G non restava che completare la rimonta ma i Bilibili Gaming, al loro debutto nei Mondiali di LoL, hanno dimostrato ancora una volta di meritarsi un posto tra i grandi di LoL nella partita decisiva. Il pubblico di casa (i Mondiali si sono svolti a Busan, in Corea del Sud) è rimasto deluso perché, nonostante una bellissima rimonta, è stata una squadra cinese, i Bilibili Gaming, a prendersi il posto in semifinale mandando a casa i favoriti. Nel mondo degli eSport c'è una maledizione molto famosa che può essere riassunta in "chi fa una fase svizzera senza perdere una partita non ci arriva in finale". Se non ci credevano prima, ora i Gen.G hanno cambiato idea.

Il dominio della Cina ai quarti di finale dei Worlds 23 Le squadre cinesi della LPL hanno fatto strage ai quarti di finale mandando a casa l'ultimo team americano e due delle tre squadre coreane rimaste C'è una squadra in particolare che ha sentito tutta la potenza degli atleti cinesi: gli NRG. L'ultimo team americano rimasto in gara aveva perso una singola partita nel corso della fase svizzera contro i WeiboGaming, non esattamente il fiore all'occhiello della LPL ma certamente una squadra da non sottovalutare. La semifinale in cui gli NRG si sono giocati tutto poteva essere una sorta di rivincita di quella sconfitta. Purtroppo per loro i quarti si sono trasformati in un disastro. Completamente colti alla sprovvista dalle strategie avversarie, gli NRG hanno opposto pochissima resistenza all'assalto dei Weibo e hanno perso partita dopo partita. Dopo la sconfitta 0-3 del team statunitense abbiamo avuto la prima semifinale: i Bilibili Gaming e i Wibo Gaming si affronteranno in un derby che, indipendentemente dal risultato, darà alla Cina un posto in finale ai Mondiali di League of Legends 2023. Un'altra squadra a cadere sotto la scure della Cina è stata quella dei kt Rolster che, fino a quel momento, si era difesa bene. Nei quarti di finale i coreani, spinti dal pubblico di casa, hanno provato a opporre resistenza e si sono anche conquistati una mappa ma, dopo quattro partite piuttosto intense, hanno dovuto cedere il terzo posto in semifinale a un altro team cinese: i Beijing JDG Intel Esports Club, il secondo miglior team di questi mondiali in base alla performance in fase svizzera.