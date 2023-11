iOS 17: perché Apple impedisce il downgrade alla versione 17.0.3?

Questa restrizione è entrata in vigore a seguito del rilascio di iOS 17.1 al pubblico e del contemporaneo avvio della fase di test su iOS 17.2.

Apple ha recentemente rilasciato il più recente aggiornamento del suo sistema operativo , iOS 17.1, per tutti gli iPhone compatibili.

Tale restrizione costituisce inoltre una precauzione da eventuali futuri tentativi di jailbreak , sebbene tale tipo di modifica non autorizzata abbia perso parte della sua popolarità rispetto ai primi anni di vita degli smartphone con la mela.

In genere, Apple interrompe l'utilizzo di una versione di iOS una settimana dopo aver rilasciato una nuova edizione per iPhone. Tornando all'uscita avvenuta nel mese di settembre, iOS 17 aveva manifestato alcune anomalie: ad esempio, tra i problemi più diffusi, c'era un aumento eccessivo della temperatura sui nuovi modelli di iPhone 15 Pro .

Senza vie di mezzo

Il quartier generale di Apple

Chi utilizza la versione più recente di iOS sul proprio iPhone, non può tornare alla versione 17.0.3, ma può ancora fare il downgrade a iOS 17.0.2.

Questa situazione è di particolare interesse se si prende in considerazione il salto di versione.

Oltretutto, è sempre consigliabile utilizzare la versione più recente di iOS per accedere alle ultime app e alle correzioni di sicurezza.

La prossima versione, iOS 17.2, probabilmente non introdurrà cambiamenti radicali.

Alcune nuove funzionalità in arrivo includono l'app Journal, playlist collaborative su Apple Music e una funzione per tradurre i contenuti da attivare con il pulsante azione di iPhone 15 Pro.