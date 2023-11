Fortnite OG: dove trovare tutti gli Gnomi e ottenere 200.000 XP

Con Fortnite OG è tornata la tanto amata mappa originale del primo capitolo. Oltre a location sicuramente familiari per i giocatori di lunga data, questa nuova stagione all'insegna della nostalgia vede il ritorno dei misteriosi gnomi da giardino. In questa guida vi spiegheremo dove trovare tutti i 10 Gnomi di Fortnite OG, grazie alla pratica mappa e le indicazioni che trovate qui sotto.

La posizione degli Gnomi non è indicata nella mappa dell'isola di Battaglia Reale, né sono collegati ad alcun incarico particolare. La buona notizia è che quando vi troverete nelle loro vicinanze vedrete a schermo l'icona bianca "!", che indica la loro posizione esatta. Vale sicuramente la pena mettersi alla loro ricerca per lo sfizioso quantitativo di punti esperienza per il pass in palio: ogni Gnomo raccolto elargisce 20.000 XP, per un totale di 200.000 XP facili facili.