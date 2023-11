GTA 6 potrebbe avere IA avanzata, un sistema di fazioni e ambiente dinamico, per un leak

Non abbiamo modo di verificare se tale menù esista veramente, ma il leak è effettivamente avvenuto e il materiale di partenza potrebbe dunque essere autentico, anche se è probabile che molte caratteristiche della build trafugata non siano poi indicative degli elementi effettivamente presenti nel gioco.

Il tutto deriva da quanto riferito dall'utente Tobbelobben su Reddit, il quale avrebbe scoperto un menù di debug nascosto all'interno della build di GTA 6 che era finita online in seguito al famoso e colossale leak che ha colpito Rockstar Games e il nuovo gioco in sviluppo.

Un'intelligenza artificiale avanzata

GTA 6, una delle possibili mappe del gioco

In base a questo menù emerge che l'IA presente nel gioco dovrebbe essere particolarmente avanzata per quanto riguarda gli NPC e anche gli animali presenti nel mondo di gioco. Questi sarebbero in grado di muoversi e comportarsi in maniera particolarmente realistica grazie alla funzione "AnimalIntelligence" presente nel menù, a quanto pare.

Questo renderebbe le interazioni con la fauna molto più varie e complesse, sebbene si tratti probabilmente di un elemento piuttosto marginale in un gioco come Grand Theft Auto, a meno che non siano previste sessioni di caccia come elementi di gameplay integrati.

Forse più interessante potrebbe essere il sistema AIMemory che dovrebbe influenzare il comportamento degli NPC umani, attraverso una funziona che potrebbe consentire una sorta di "memoria" delle azioni e delle interazioni del giocatore su questi. In pratica, il comportamento degli NPC potrebbe essere fortemente influenzato dalle scelte effettuate dal giocatore e dalle sue azioni, agendo di conseguenza.